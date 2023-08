Qualidade de vida e bem-estar: Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) reinaugura cozinha e banheiro

Celina Leão, governadora em exercício do Distrito Federal, esteve presente no evento de reabertura

A aguardada conclusão das obras realizadas na cozinha e no banheiro do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) aconteceu na última segunda-feira (28). A reinauguração contou com a presença da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

As obras foram concluídas na última segunda-feira (28). Foto: WB Nutri

Referência em atendimento na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), o Base é responsável pelo fornecimento de mais de 5 mil refeições diariamente. Todos os dias, são fornecidas mais de 11 mil refeições hospitalares na rede administrada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), em parceria com a WB Nutri.

Cozinha do HBDF após conclusão da obra. Foto: WB Nutri

“Este é um momento de imensa alegria para todos. Inaugurar as instalações é um marco importante em nossa jornada. Enfrentamos diversos desafios ao longo do caminho, mas vê-los superados é gratificante. Saber que estamos contribuindo para o bem-estar e recuperação das pessoas nos enche de motivação e reafirma o compromisso com a excelência em cada refeição que servimos a eles”, destaca o CEO da WB Nutri, Waldenes Barbosa.

Um dos banheiros do HBDF após reforma. Foto: WB Nutri

Preparadas em cozinha própria, a alimentação hospitalar passa por rigoroso processo de avaliação técnica individualizada e é servida não só a pacientes – cujo histórico e diagnóstico nutricional são avaliados – mas também à acompanhantes e colaboradores que atuam na unidade. O serviço é dividido entre dietas normais, especiais, enterais e fórmulas infantis.

O local funciona 24 horas, sete dias da semana, e envolve a atuação de mais de 500 profissionais, divididos entre cozinheiros, auxiliares e nutricionistas clínicos, os quais trabalham na produção das refeições para os internamentos, unidades intensivas, pós-cirúrgica, centro de oncologia, pronto-socorro e outros setores.

Atendimento nacional

O atendimento prestado pelo Hospital de Base enfatiza a importância da rede para a saúde dos brasilienses e também para pessoas de outros estados do Brasil. Nosso foco é no bem-estar que nossas entregas proporcionam, principalmente na segurança alimentar”, ressalta Barbosa.

Ao todo, os hospitais públicos do DF são responsáveis pelo fornecimento de 11 mil refeições diárias, numa média de 330 mil ao mês. Atrás do HBDF, integram a lista dos maiores hospitais o Hospital de Santa Maria, Hospital de Ceilândia, Hospital de Sobradinho e Hospital do Paranoá.