Qualidade de vida e bem-estar: app de wellness e Grupo Notredame Intermédica lançam desafio de 18 dias

O lançamento do desafio será no domingo, 12, mas os treinos começarão no dia 15

Quem está buscando mais qualidade de vida e bem-estar terá a oportunidade de finalizar o ano de 2021 com chave de ouro. O Grupo Notredame Intermédica está patrocinando um desafio de 18 dias junto ao Fit Anywhere, o mais completo aplicativo de treinamentos na modalidade de wellness no Brasil.



O aplicativo e a empresa, operadora de saúde pioneira em medicina preventiva, estão oferecendo treinos em seis modalidades, sendo: Full Body, Superiores, Inferiores, Fit Combat, Abs & Core e Pilates Hiit, que partem do nível iniciante ao avançado. “Serão três treinos de cada e a ideia é atingir, principalmente, aqueles que querem iniciar um processo de mudança de estilo de vida”, ressalta Pedro Kauffman, CEO da Fit Anywhere.

“Existem vários estudos que mostram que a repetição de algumas práticas é a porta de entrada para uma mudança de sucesso. Por isso, resolvemos trazer essa ação para contribuir com a saúde e mudança de comportamento dos nossos usuários e dos clientes do Grupo NotreDame Intermédica”, complementa.



Os clientes do Grupo Notredame Intermédica poderão participar do desafio sem nenhum tipo de custo, basta solicitarem o código de acesso para o convênio e acessarem o aplicativo. Para os suários da Fit Anywhere, a ação estará disponível por apenas R$10. No próximo domingo, 12, os participantes podem participar de treinos de Fit Combat, Full Body e Alongamento, ministrados por profissionais no parque Jardim dos Perdizes.