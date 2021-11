Quais são as festas de réveillon mais procuradas? João Artur da ‘TimeLapse’ detalha a volta dos eventos pós pandemia

Dono de empresa referência nas melhores festas do Brasil, João Artur conta sobre a procura das festas de Réveillon e quais são as mais bombadas

Imagina só você despretensiosamente cria um Instagram para postar suas aventuras pelo Brasil nas melhores festas do país e do nada vira referência no assunto? Foi o que aconteceu com João Artur, de 34 anos, proprietário da “TimeLapse”, empresa referência em eventos.

“Quando eu menos percebi eu era uma autoridade no assunto que sabia responder tudo e quando eu não tinha a resposta eu tinha os contatos para ir atrás das respostas”, conta João, que é sócio na empresa junto com sua esposa, Ana Carolina Tommasi.

A “TimeLapse” sabe muito bem conectar pessoas a eventos que tenham o seu estilo. “Nós estamos diariamente em busca de facilitar a vida das pessoas para oferecer grandes experiências onde elas possam se conectar com pessoas da mesma ‘vibe’, já é o que João Artur deixa claro.

A pausa nos eventos, por causa da pandemia, deixou quem trabalha na área extremamente preocupados e para a TimeLapse não foi diferente: “Para nós aconteceu o inimaginável, num país como o Brasil nunca passou pela nossa cabeça que não teríamos Réveillon e muito menos Carnaval. Para nós que buscamos conectar pessoas foi um momento muito delicado e difícil. Reduzimos tudo que pudemos e seguramos firme o grande retorno que estamos próximos”. João também conta que acredita o Réveillon 2021/2022 será um momento incrível e cheio de sentimentos para nos sentirmos livres e próximos uns aos outros novamente.

E por falar em Réveillon, o promoter conta que as vendas para as festas de virada do ano já estão frenéticas e que as do Nordeste são as mais procuradas, mais especificamente: Carneiros, Gostoso, Mil Sorrisos, Milagres e Barra de São Miguel. “Esse ano surgiram novos e ótimos destinos de Réveillons como por exemplo: Morro de São Paulo, Ilha de Boipeba, Destino Patacho e outros. Esse ano iremos para Carneiros que está com uma Line Up incrível mesclando diversos ritmos de música eletrônica e brasilidades que estão em alta no momento”, conta mais.

No site da empresa (www.betimelapse.com.br), as vendas para eventos já estão acontecendo, inclusive não somente para festas de virada de ano, mas também Weekends; Cruzeiros temáticos, como por exemplo o Navio da ‘Só Track Boa’ que acontecerá em março de 2022; Experiências; e festas de carnaval, incluindo os principais camarotes da Sapucaí e de Salvador. O “timelapse” é um cupom de desconto da empresa que pode ser usado no momento da compra. Mais informações também pelo Instagram (@be.timelapse).