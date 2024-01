Qintess e Rainbird: Aliança estratégica para transformar o mundo dos negócios com IA de ponta”

Empresas líderes unem forças para oferecer soluções inovadoras em inteligência artificial e transformação digital

Dois pesos-pesados do mundo da tecnologia, Qintess e Rainbird Technologies, anunciaram uma parceria estratégica que promete transformar o cenário global de inteligência artificial (IA) e transformação digital. A união dessas duas empresas pioneiras busca otimizar a oferta de recursos de IA de ponta para empresas em todo o mundo, combinando a expertise em transformação digital da Qintess com a tecnologia avançada de inteligência de decisão da Rainbird.

A aliança concentra-se em uma abordagem conjunta para entrar no mercado, visando maximizar a venda das soluções da Rainbird e, simultaneamente, elevar as ofertas de serviços da Qintess. Com atuação em diversos países, incluindo Brasil, EUA, Reino Unido, Portugal, Chile e Colômbia, a Qintess, com seus mais de 20 anos de experiência global, é uma líder consolidada nos mercados brasileiro e latino-americano.

A parceria promete criar uma proposta de valor única, aproveitando as forças de ambas as empresas para oferecer aos clientes o melhor dos dois mundos: tecnologia de inteligência artificial e prestação de serviços avançados. Ao combinar a tecnologia de inteligência de decisão da Rainbird com a consultoria estratégica e as capacidades de implementação da Qintess, a parceria visa proporcionar aos clientes insights, automação e capacidades de tomada de decisão baseados em IA.

James Duez, CEO da Rainbird Technologies, expressou entusiasmo pela parceria, destacando seu significado na missão de democratizar a IA e sua aplicação na tomada de decisões de negócios. Por sua vez, Nana Baffour, CEO da Qintess, ressaltou o comprometimento conjunto em superar as expectativas dos clientes e conduzi-los para o ambiente digital, aproveitando a experiência única de ambas as empresas.