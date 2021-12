Rotina de cuidados impulsiona o mercado masculino

Conheça a QOD Barber Shop, a marca que tem revolucionado a rotina de cuidados dos homens no Brasil.

A Qod Barber Shop é a marca de cosméticos masculinos do grupo gaúcho QOD Brands, dos sócios Fernando Hilal e Heitor Morsch. Famosa pelos seus shampoos masculinos com fórmulas de cerveja e whisky, e colabs com famosos como Alexandre Herchcovitch e Felipe Titto, o grupo exporta produtos há 17 anos para mais de 50 países e se configura há mais de uma década como um dos maiores exportadores de cosméticos do sul do Brasil.

A Qod Barber Shop é a marca de cosméticos masculinos do grupo gaúcho QOD Brands, dos sócios Fernando Hilal e Heitor Morsch

Há 6 anos, a linha Qod Barber Shop foi criada nos laboratórios da fábrica de 2 mil metros quadrados na região metropolitana de Porto Alegre-RS, e junto, um conceito inovador de barbearias clássicas como flagships da marca, com sede nas principais cidades do sul-sudeste atendendo mais de 6 mil homens mensalmente. “Nossas barbearias são locais de experiência dos nossos clientes, que podem consumir o que há de mais genuíno em serviço de barbearia clássica junto a nossa gama de cosméticos.”, diz Fernando Hilal.

Famosa pelos seus shampoos masculinos com fórmulas de cerveja e whisky, e colabs com famosos como Alexandre Herchcovitch e Felipe Titto, o grupo exporta produtos há 17 anos para mais de 50 países

A QOD Barber Shop possui mais de 10mil pontos de venda no Brasil, é líder na venda de pomadas capilares – 4 em cada 10 pomadas vendidas na Abrafarma são da marca. Fechará o ano de 2021 com crescimento de 26% no setor cosmético cabelo e barba, movimentando mais de 52 milhões no mercado masculino. “Nossa meta é dobrar de tamanho até 2023, num processo de lançamento em novas categorias, amadurecimento do nosso público consumidor e nossas colabs.” Afirma Heitor Morsch.