Pyong Lee marca presença no 39º CIOSP e fala sobre rede de franquias odontológica

Na última sexta-feira (1), o youtuber Pyong Lee esteve presente no stand destinado à Ortoestética, durante o 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que aconteceu entre os dias 29 de junho e 2 de julho.

Na ocasião, Pyong, ao lado de Manoel Alvino, sócio-fundador da Ortoestética, conversou sobre sobre o funcionamento da rede de franquias odontológica multidisciplinar com foco em ortodontia estética, estética dental e harmonização facial, e posou para algumas fotos.

Com quase 20 anos de atuação e mais de 200 clínicas espalhadas pelo Brasil, a rede, que atende a todos os serviços na área da odontologia, tem como objetivo proporcionar ao maior número de pessoas um atendimento odontológico de qualidade, apresentando uma odontologia ética em todas as especialidades, com preços acessíveis e um atendimento humanizado.

Com localizações privilegiadas, dispõem de uma estrutura completa para atender o público mais exigente, equipamentos de última geração e com foco total no resultado. A Ortoestética tem como meta também continuar sendo a rede de franquias com maior lucratividade para os seus franqueados e atingir 500 unidades até 2023.