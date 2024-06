Publisher de conteúdo cross-media, Gema chega ao mercado para impulsionar novos talentos brasileiros

Uma Publisher de conteúdo cross-media com a ideia de impulsionar novos talentos brasileiros. Essa é a Gema, empresa criada por Anna Andrade, que já teve passagem como executiva na HBO, terá seu primeiro lançamento em julho.

A Gema é uma casa brasileira comprometida em investir em uma comunidade de criadores e novos artistas, amplificando vozes brasileiras a partir de uma escuta atenta e um olhar dedicado ao desenvolvimento de obras que tenham potencial de adaptação para outros formatos. “Depois de 25 anos no mercado de entretenimento internacional, minha intenção é me dedicar ao talento daqui, do Brasil, e a sua capacidade imensa de criar coisas geniais. Nossa cultura é rica, diversa e tem ainda muitos talentos não revelados. Venho de uma família onde muitos trabalham com arte de alguma forma, e abrir um espaço onde essa criatividade possa se expandir é algo muito importante para mim. Queremos investir na contação de histórias brasileiras em diversos formatos e impulsionar a trajetória de novos artistas seja nos livros, nas telas, nos palcos, na música, nas artes em geral”, detalha Anna Andrade.

Foto3: Gema investe na contação de histórias brasileiras em diversos formatos

Créditos: Divulgação



O principal diferencial da Gema está no suporte aos artistas, investindo em suas obras e dando apoio ao processo criativo desde o início, sempre com o conceito de que nenhuma obra deve ser pensada como um único produto: um livro pode virar uma série, uma música pode ser adaptada para uma apresentação teatral, ou um álbum musical pode se tornar um filme, entre outras versões. Com foco no desenvolvimento e acompanhamento personalizado ao artista, suas ideias e desejos, a Gema vai dar o pontapé inicial de sua trajetória no mercado editorial, com três livros previstos para serem lançados ainda em 2024. O objetivo é que, com o tempo, projetos de diferentes formatos, mas com o mesmo potencial de adaptação, façam parte de seu portfólio.



Para marcar a chegada ao mercado, a Gema apresenta seu primeiro lançamento: O ano em que enlouqueci, livro de estreia de Claudia Sardinha, roteirista conhecida por seu trabalho em novelas como Totalmente Demais e Bom Sucesso. O livro está previsto para ser lançado em julho e conta também com uma série de vídeos, estrelando a autora. “O livro da Claudia foi escolhido como nossa obra de estreia por representar tudo aquilo que queremos fazer na Gema. É uma obra com grande poder de identificação.

E, por aqui, acreditamos no poder transformador das histórias em todas as suas formas. Assim como sua autora, essa é uma obra múltipla, que pode e vai se desdobrar em diferentes versões e formatos. Essa é a nossa proposta: ampliar o alcance dessas novas vozes desenvolvendo suas histórias para que ganhem espaço para voar de diferentes formas”, completa Anna.