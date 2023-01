Publicação especializada elege bar rooftop do Novotel Leme como o melhor do Rio de Janeiro

Conheça o Sky Leme Rooftop & Lounge eleito pelo The Rooftop Guide

Bonita por natureza, a cidade do Rio de Janeiro tem em suas paisagens urbanas diversos cenários que encantam os olhos de moradores e turistas. As praias do Rio entram nesta equação de belezas naturais e poder desfrutar dessas paisagens é sempre um deleite.

É justamente a vista encantadora do mar, aliada ao excelente serviço de atendimento, que o Sky Leme Rooftop & Lounge, do Novotel Leme, foi eleito o melhor rooftop bar do Rio de Janeiro pelo The Rooftop Guide, guia que reúne os melhores espaços do gênero no mundo desde 2015.

Localizado no 21º andar do hotel, o bar é definido pelos especialistas do Rooftop Guide como “chique, natural e elegante”, tendo como destaque a piscina na cobertura, vista panorâmica da praia do Leme e de Copacabana, coquetéis exclusivos, atrações noturnas e DJ Sessions aos finais de semana.

“O rooftop do Novotel Leme se consolida cada vez mais como um dos melhores endereços do Rio de Janeiro para tomar um drink, curtir o pôr do sol e música de qualidade. O espaço também é perfeito para eventos sociais e corporativos, com menus elaborados pelo chef Marcelo Leão e uma vista incomparável da Cidade Maravilhosa”, afirma Olivier Hick, COO das marcas Midscale e Econômicas da Accor Brasil.

Rooftop Bar, são bares construídos no topo de prédios ou casas. É uma tendência mundial e há diversos deles, cada um com uma proposta diferente. A ideia é valorizar a vista e apresentar a cidade de uma maneira surpreendente.

Para quem deseja a experiência completa de hospedagem, o hotel possui 274 acomodações, Gourmet Bar no lobby, restaurante, que serve café da manhã e jantar à la carte, além de piscina e academia, com fácil acesso aos principais pontos turísticos da capital.

Serviço:

Novotel Rio de Janeiro Leme

Endereço: Rua Gustavo Sampaio, 320 – Bairro do Leme – Rio de Janeiro

Mais informações aqui.