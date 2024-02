Psicóloga publica HQs para o desenvolvimento de inteligência emocional em adolescentes

Juliana Russano escreve sobre situações do cotidiano de adolescentes em “Como assim?” e “Nem pense nisso!”

Os livros em quadrinhos “Como assim?” e “Nem pense nisso!”, escritos pela psicóloga especialista em atendimento de crianças e adolescentes, Juliana Russano, foram feitos para ajudarem os jovens a desenvolverem inteligência emocional de forma lúdica. Em cada HQ, o leitor conhece problemas e prováveis soluções para situações habituais que a autora vivencia no consultório: na primeira história, um garoto está próximo de realizar uma prova de matemática e tem medo de falhar em tudo; já na segunda, uma menina é excluída por um grupo social no colégio e começa a crer que ninguém se importa com ela.

“Pensamentos distorcidos são interpretações incorretas da realidade, elaboradas de acordo com as nossas experiências, medos e inseguranças. Resumindo… Imaginamos que a situação é pior do que parece, criando uma percepção da situação que não é a realidade! Mas entendemos como verdade”. (Nem pense nisso!, p. 10 e 11)

Publicando as obras após notar que muitas produções culturais englobam sentimentos com crianças ou adultos, mas que os assuntos intrínsecos da adolescência pareciam ser desprezados, a especialista em diagnóstico infantojuvenil, afirmou: “a gente tem poucas ferramentas no Brasil para trabalhar com a pré-adolescência e a adolescência, que é um momento tão importante. Este é um modelo de livro inédito no país, que pode melhorar a qualidade de vida dos jovens de hoje, tão carentes de saúde emocional”.

Através de uma história criativa, os livros tratam temas pertinentes a juventude, como ansiedade, depressão, compreensão da identidade, pensamentos disfuncionais e autoestima. Com esses temas busca-se promover um auxílio para a juventude, de modo que ela entenda as próprias emoções, como também proporcionar um material responsável a pais, educadores e psicoterapeutas que querem estabelecer diálogos. Além da história em quadrinhos com personagens fictícios que possuem medos presentes na adolescência, o livro contém uma parte teórica em seu final. Com uma linguagem simples e exemplos práticos, os leitores aprendem sobre a importância da psicologia, o funcionamento do cérebro, a construção de distorções cognitivas e as diferentes formas de interpretar acontecimentos.

A série de HQs contém, ainda, atividades para que os adolescentes compreendam os sentimentos e desenvolvam o autoconhecimento. Estes exercícios, criados baseados na experiência da psicóloga durante os atendimentos, ensinam a distinguir as análises equivocadas da realidade e colaboram para a criação de pensamentos menos deturpados. Com os livros, Juliana Russano apresenta novas formas de pensar sobre a vida para aprimorar o bem-estar e tornar os jovens mais conscientes das próprias emoções.