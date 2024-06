Psicóloga da Universidade de Yale lança livro para guiar leitores em jornada para pensamentos claros e decisões eficazes

A clareza do pensamento e a capacidade de tomar decisões inteligentes se tornam ferramentas essenciais para o sucesso individual e social. Para lidar com esses desafios, a editora Cultrix traz para o Brasil o livro “Como Pensar de Forma Direta e Inteligente”, um guia prático e revelador para desvendar os mistérios do pensamento humano escrito pela renomada psicóloga e professora universitária Woo-kyoung Ahn.

Woo-kyoung criou um curso na Universidade de Yale chamado “Thinking”, com o objetivo de ajudar os alunos a analisarem crenças e formas de pensar que causam diversos problemas na rotina diária. Em pouco tempo o curso se tornou um grande sucesso e, em suas aulas, a professora e os alunos analisavam os “problemas de pensamento” – como viés de confirmação, atribuição causal e recompensas futuras – e como isso tudo afetava a vida deles e contribuía para resolver os mais variados problemas sociais. Agora, pela primeira vez, ela apresenta neste livro os principais insights reunidos durante seus longos anos de ensino e pesquisas.

Com base em décadas de pesquisa em psicologia cognitiva, estudos inovadores – criados por ela própria –, e a experiência adquirida em seu concorridíssimo curso, a autora usa de exemplos da cultura pop e uma linguagem acessível capazes de ajudar o leitor a desvenda as armadilhas cognitivas que podem levar a erros de julgamento e decisões precipitadas.

“Como Pensar de Forma Direta e Inteligente” vai além do conteúdo apresentado em outros estudos sobre o funcionamento do cérebro e do pensamento. Ele pavimenta um caminho prático e eficiente para melhorar sua vida ao resolver problemas do mundo real. Trata-se de uma leitura indispensável e obrigatória para todos os que desejam pensar (e viver) melhor no mundo contemporâneo, não apenas através de uma visão lúcida sobre as armadilhas que causam danos ao seu raciocínio, mas também como um guia especializado na revisão da forma como pensamos e agimos.

“’Como Pensar de Forma Direta e Inteligente’ combina o melhor da ciência com conselhos práticos para ajudá-lo a tomar as melhores decisões. As histórias de Ahn são precisas, engraçadas e nos mostram como o pensamento pode ser transformado para superarmos os preconceitos e pensarmos de forma mais eficiente! ” – Mahzarin Banaji, professor de Psicologia na Universidade de Harvard

“’Como Pensar de Forma Direta e Inteligente’ é leitura obrigatória – um guia inteligente e de fácil compreensão, que apresenta pesquisas de ponta sobre como as pessoas pensam. Usando como base seu famoso curso de Yale, a professora Woo-kyoung Ahn mostra que entender melhor o funcionamento da mente pode nos tornar mais inteligentes e sábios – e até mesmo mais gentis.” – Paul Bloom, professor de Psicologia na Universidade de Toronto e professor emérito de Psicologia na Universidade de Yale

Woo-Kyoung Ahn é psicóloga e professora associada de Psicologia na Universidade de Yale. Seu trabalho inovador na psicologia cognitiva tem impactado positivamente a compreensão do funcionamento da mente humana. Seus estudos pioneiros sobre os mecanismos por trás dos pensamentos equivocados são amplamente reconhecidos e aclamados pela comunidade acadêmica e pelo público em geral. Sua pesquisa se concentra nos vieses cognitivos e na tomada de decisões. Ela é autora de diversos artigos científicos e palestrante frequente em eventos acadêmicos e profissionais.

Livro: Como Pensar de Forma Direta e Inteligente

Autora: Woo-kyoung Ahn

Editora‏: ‎ Cultrix

Preço de capa: R$ 62,00

Páginas: ‎ 264

Disponível para venda a partir de 6 de maio de 2024, aqui.