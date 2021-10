Com evento presencial, ProWine 2021 trouxe novidades em vinhos e negócios para o setor brasileiro

No Transamérica Expo Center, Zona Sul da capital, a ProWine São Paulo, reuniu os principais players do mercado, com 350 marcas de 15 países

Um suspiro de alívio no mercado enogastronômico brasileiro! Aconteceu em São Paulo, a ProWine 2021, com evento 100% presencial e com todos os cuidados de biossegurança.

No Transamérica Expo Center, Zona Sul da capital, a ProWine São Paulo, reuniu os principais players do mercado, com 350 marcas de 15 países expondo. O setor teve um encontro responsável com toda estrutura necessária trazendo um conteúdo exclusivo. “Os expositores presentes concretizaram muitos negócios e todos preveem um final de ano aquecido para o vinho”. Segundo Christian Burgos, da Inner Group.

Circularam com máscara e cuidados 3.500 visitantes profissionais. Durante as degustações os visitantes provavam os vinhos em uma taça em cada estande. A Feira operacionalizou mais de 8.000 taças rotativas que foram lavadas a 90 graus e com produtos sanitizantes. Além disso, com a parceria com o projeto Glass is Good, foram feitas a reciclagem de todas as garrafas usadas no evento. Havia cuspideiras individuais biodegradáveis de apoio para quem quisessem dispensar. “Estamos muito felizes em ter realizado o primeiro evento profissional do setor pós pandemia, seguindo os protocolos de segurança. E mais felizes ainda que todos nossos expositores concretizaram novos negócios na feira. A próxima PWSP já tem data marcada, de 27 a 29 de setembro de 22 na expo center norte na cidade de São Paulo. Programem-se para participar da feira referência do setor, estamos aqui disponíveis para te ajudar nesse processo”. Malu Sevieri, da Emme Brasil.

Com a falta de garrafas de vidro e com o aparecimento ‘do novo bebedor’ de vinho, categorias como bag in box e vinhos de lata, só tendem a crescer mais ainda. Um dado importante mencionado durante a ProWine é que o fator “Covid 19” elevou as taxas brasileiras a índices jamais vistos, fato que diferente do que todo mundo poderia imaginar, não aconteceu em muitos países – vários, inclusive, até viram o consumo de vinho baixar. “Em 2020, tivemos 500 milhões de litros! É um marco histórico, espetacular, visto que no ano anterior, foram 380 milhões”, pontua Galtaroça, da Ideal Consultoria, no Fórum da Prowine SP 2021.

O ProWine Fórum chamou os visitantes a um encontro com o debate sobre a retomada do mercado, apresentou novidades e discutiu tendências. Os temas levaram a todos a reflexões importantes como a gestão de pessoas e de processos, a tecnologia aplicada em um plano 360°C pensando em toda a jornada de compra do cliente; sem falar em todas as nuances e o montante expressivo que o digital pode alcançar. “É preciso abrir os olhos para as inovações: leia-se, no contexto de formatos, embalagens e até de clientela. E, claro, pensar na sustentabilidade e na saúde do planeta” comenta Rico Azeredo, diretor da ProWine São Paulo.

A “Ascensão do Vinho em Lata” com a participação do Jones Valduga (Casa Valduga), Daniel Gambardelli e Diego Arrebola (Arya Wines) e Hugo Magalhães (Ball Embalagens), mediados por Joana Bronze, apresentou as oportunidades e desafios que novas embalagens e formatos trazem para a indústria. Diversos expositores lançaram produtos em lata, consolidando o que foi discutido no Fórum. As mais de 30 marcas de vinho brasileiras, foram muito bem recebidas na feira e comentadas por todos que visitaram a ProWine São Paulo. “O Brasil é um país continental, com diversas regiões produtoras. A ProWine aproximou do grande público do trade toda essa diversidade vitivinícola”, comenta Rico Azeredo.



Alguns dos expositores participantes dessa edição de 2021 da ProWine São Paulo são: EP Associação Empresarial de Portugal, CVRVV (Vinhos Verdes), Amitié Espumantes, Arya Wines, Benmax, Cantu importadora, Davo, Henkell Freixenet, Interface, JC Teste e Medição, La Pastina, Monte Dictis, Movin, Mosto Flor, Netter, Prodeca, Pizzato, PNR Group, Raf-Ojakh, RAR, Real Wines, Six Eight Nine, Sur Valles, Upper Trade (Blanic), Sebrae-RS, Valduga, VCT Brasil, Vicente Faria Vinhos, Vinhos Tejo, Vini Portugal, Vino Terra, Vinhos de Altitude, Vistamontes, Viver Gourmet, World Wine, entre outros.

Com tantas notícias positivas, empresas animadas e um público especializado com sede de conhecimento, ano que vem a ProWine São Paulo já tem um novo local. Maior, com o dobro de área, e com mais de 30% já reservadas pelos principais expositores. O evento é um grande marco para o calendário brasileiro foi possível mostrar que a retomada dos negócios em um momento delicado, e tão aquecido tende a crescer e tem boas expectativas para os próximos 10 anos.