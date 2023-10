ProWine São Paulo 2023: adega Sabor & Arte revela os tesouros da maior feira de vinhos da América Latina

Conheça as marcas e as oportunidades de negócios que marcaram presença no evento

A ProWine São Paulo, a maior feira da indústria de vinhos e destilados da América Latina, teve sua cobertura especial realizada pelo Adega Sabor & Arte. O evento, que ocorreu entre os dias 3 e 5 de outubro, no Expo Center Norte, na capital paulista, reuniu 1.300 marcas de 26 países, sendo notável a representação de 195 marcas brasileiras, destacando a pujança do mercado nacional de vinhos.

Josimar e Alexandre Renaut

Ao longo dos três dias de exposição, 10.500 visitantes tiveram a oportunidade de desfrutar de degustações e realizar negócios, reforçando o caráter B2B do encontro. No entanto, a ProWine São Paulo 2023 não se limitou às marcas já consagradas, abrindo espaço para países que não haviam participado anteriormente, como Irlanda, Grécia, Israel, Peru, Turquia, Moldávia e Líbano, que surpreenderam com a alta qualidade de seus produtos, enriquecendo a experiência dos visitantes.

A ProWine São Paulo 2023 abriu as portas para países ainda não explorados no evento, como Irlanda, Grécia, Israel, Peru, Turquia, Moldávia e Líbano

O evento se consolidou como indispensável para profissionais do mundo dos vinhos e destilados, celebrando sua terceira edição com um brinde ao promissor futuro do setor. Ficou evidente que o cenário nacional e internacional do vinho está em constante evolução, proporcionando oportunidades para inovação e expansão.

É importante destacar que a ProWine São Paulo 2023 não é apenas um espaço de negócios, mas também um palco para a celebração da cultura e apreciação dos vinhos e destilados. Com a presença de especialistas, entusiastas e amantes da bebida, a feira reforçou seu papel como um evento de destaque no calendário da indústria.

Especial Prazeres da Europa: Queijos da França

No sábado (21), a partir de 21h, o destaque da programação do canal Sabor & Arte é o Especial Prazeres da Europa: Queijos da França, que condensa, em um único programa, o conteúdo das pílulas gravadas pelo jornalista e crítico de gastronomia Josimar Melo em Paris. Além disso, haverá a inclusão de cenas inéditas.

A missão é desvendar a história e trazer curiosidades sobre a preparação dos principais queijos europeus de origem francesa, especialmente os mais populares no Brasil. Eles são reconhecidos há séculos por sua excelência, qualidade e diversidade de terroir, termo utilizado para se referir à região onde o produto é feito.

O programa mostra entrevistas com diversos especialistas. Foram temas das conversas o Camembert, Bleu d’Auvergne, Mimolette e Emmental. Mais famoso entre os queijos franceses, o Brie não fica de fora, justamente com o Brie au Bleu, uma de suas variações. Para completar, Josimar e seus convidados trazem sugestões de pratos e de harmonização com cada um dos queijos.