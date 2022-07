PROS foca no digital e ganha um filiado de peso, João Mendes, considerado o maior empresário digital da América Latina

Junto a Marcus Holanda, presidente do PROS, o empreendedor promete fomentar grande movimento digital denominado ‘Prosperar é agora’

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) é um partido político do Brasil fundado em 2010 e registrado definitivamente em 2013. Com as cores azul e laranja, o partido tem conquistado o seu espaço no cenário político atual. Atualmente, o presidente do PROS é Marcus Holanda, que assumiu a posição em março deste ano. No último levantamento em fevereiro, o PROS possuía mais de 120 mil afiliados.

Reforço de peso: João Mendes, empreendedor com mais de 100 bilhões de impressões digitais, se afilia ao PROS

E uma nova filiação ao partido tem chamado atenção. João Mendes, o maior empresário digital da América Latina e reconhecido internacionalmente pelos êxitos da sua carreira, anuncia que se associou ao partido. Segundo o empreendedor digital, a parceria é promissora, principalmente quando o quesito é o avanço e reconhecimento da importância do digital. “Fico muito contente por ver o digital ganhando mais relevância e tendo seu espaço finalmente reconhecido. É com grande honra que, ao lado de Marcus Holanda, vou fomentar o maior movimento digital já feito no país, o ‘Prosperar é agora’”, afirma.

Quem é João Mendes?

João Mendes é o número 1 do mundo em termos de agenciamento digital. Iniciou sua carreira aos 18 anos no mundo do entretenimento, trabalhando com seu irmão, o humorista Gustavo Mendes. Aos 24 anos, fundou a Non Stop, maior agência de influenciadores digitais da América Latina, por onde passaram Whinderson Nunes, Luccas Neto, Carlinhos Maia, Tirullipa, Deive Leonardo e muitos outros. Criou também as empresas Mega Dreams, a Ingresso Digital e a Chango Digital – todas de muito sucesso.

Junto a Marcus Holanda e Jajah Neves, presidente do PROS e presidente do PROS de MT respectivamente , o empreendedor promete fomentar o movimento digital “Prosperar é agora”

Com o maior alcance digital da América Latina e mais de 100 bilhões de impressões digitais, João Mendes já conquistou grandes resultados no mercado digital de entretenimento, humor, educação e infantil. O empresário é um impulsionador de talentos, que faz com que bons conteúdos cheguem a milhões de pessoas.