Projota lança novo single ‘Volta’, faixa que faz parte do seu novo álbum

No próximo dia 28, às 21h, o rapper lança sua primeira música inédita desde o último álbum: “Volta” é cheia de referências, em clipe superpop

A “volta” está programada e já tem até clipe, com direito a participação de “dummies”. Vocês lembram deles? O fãs podem se preparar para mais uma inédita que vai chegar em todas as plataformas no próximo dia 28, às 21h, acompanhada de clipe no canal do youtube do artista e vamos dar um pequeno spoiler para o público do que está por vir.

crédito: Brunini

Em carta aberta, postada em suas redes na última sexta (15), além de um grande desabafo sobre o momento atual de sua vida, considerado por ele turbulento, o cantor e compositor também destacou os 20 anos de carreira e dedicou o novo projeto às mulheres de sua vida: “Dedico às mulheres da minha vida. Uma delas se foi esse ano. Esse disco é para elas. Nelas, vejo o meu presente, passado e futuro, a vida continua” – afirmou o rapper.