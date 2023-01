Projeto Pedal das Capivaras amplia programação e promove coleta de resíduos com crianças no Guarujá (SP)

Promovida pela Shimano, a ação ambiental visa conscientizar ciclistas e sociedade em geral quanto a importância da despoluição do Rio Pinheiros e acontece entre os dias 27 e 28 de janeiro

Quando lançou o projeto Pedal das Capivaras, a intenção da Shimano visava chamar atenção para a despoluição do Rio Pinheiros, na capital paulista, sensibilizando inicialmente os ciclistas, e atrair a atenção das autoridades responsáveis. Passados 12 anos, a situação mudou. E para melhor. Sensíveis melhorias em relação à qualidade da água são notadas e os investimentos na ciclovia transformaram a relação do paulistano com as bikes nessa parte da cidade. Por tudo isso, em 2023, o Pedal das Capivaras – Pela despoluição de Rios e Mares, programado para 28 de janeiro, em um sábado, será uma celebração desse projeto de revitalização e um lembrete de que esse é um movimento que precisa continuar.

No dia 28 de janeiro, o Pedal das Capivaras terá concentração no bicicletário do Shopping Market Place a partir das 8h30

Uma novidade para 2023 é a ampliação do alcance dessa iniciativa da Shimano. Um dia antes do passeio ciclístico na Ciclovia do Rio Pinheiros, a empresa promoverá uma ação de conscientização e coleta de resíduos com crianças no Guarujá.

O Beach Cleanup na Praia da Enseada, a partir das 10h, será uma parceria com a ONG Projeto Ondas, do ex-surfista profissional Jojó de Olivença, tendo a consultora Ambiental Marianna Mennato como coordenadora da atividade de coleta de lixo na praia com as crianças. A Shimano montará uma tenda, com mesa de lanche e hidratação para os participantes, além de exposição de equipamentos de pesca.

Uma novidade para 2023 é a ampliação do alcance dessa iniciativa da Shimano, com ação de conscientização e coleta de resíduos com crianças no Guarujá

“A Shimano acredita que ações deste tipo, envolvendo a comunidade e marcas parceiras, têm um impacto muito positivo e ajuda na transformação da nossa realidade, como está acontecendo hoje no Rio Pinheiros. E apostamos que, em um futuro próximo, teremos muito mais motivos para nos orgulhar destas iniciativas motivadoras com pessoas e parceiros tão sensacionais”, afirma Rogério Tancredi, gerente de marketing da Shimano Latin America.

O evento ainda contará com uma mini-palestra de Eduardo Rocha, da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, sobre a “Evolução do processo de despoluição do Rio Pinheiros”

No dia 28 de janeiro, o Pedal das Capivaras – Pela despoluição de Rios e Mares terá concentração no bicicletário do Shopping Market Place a partir das 8h30. Após um pequeno briefing e serviço de ajuste das bikes com a equipe Shimano, os ciclistas seguem para o passeio de cerca de 10km, na Ciclovia do Rio Pinheiros. No retorno, haverá coffee break e distribuição/sorteio de brindes. O evento ainda contará com uma mini-palestra de Eduardo Rocha, da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A, sobre a “Evolução do processo de despoluição do Rio Pinheiros”.

O Pedal das Capivaras – Pela despoluição de Rios e Mares tem organização da Shimano, Shopping Market Place e Clube SANTUU, com patrocínio da Decathlon, apoio da academia Bodytech e parceria com a ONG Projeto Ondas e o projeto #seulixomeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições abertas

Com inscrições gratuitas e limitadas, os interessados em participar da ação podem se inscrever através do site do Clube Santuu.