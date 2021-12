Projeto Minha Escolinha Online lança conteúdo para entreter a criançada nas férias

O conteúdo lúdico é voltado para crianças de 2 a 8 anos

Chega o mês de dezembro e muitos pais precisam se redobrar para atender a necessidade da criançada de brincar e aprender. É por isso que o Projeto Minha Escolinha Online acaba de lançar conteúdos exclusivos para a meninada, entre 2 e 8 anos, se entreter aprendendo durante o período sem aulas.



A plataforma de reforço escolar já possui mais de 40 mil crianças inscrições no mundo todo e agora está proporcionando mais conteúdos exclusivos para o período de férias. As atividades são perfeitas para aprender de forma lúdica e colorida, podendo ser feitas com acompanhamento dos pais ou responsáveis.

O Projeto Minha Escolinha Online foi criado pelo empreendedor Janguiê Diniz, que figura na lista da Forbes, mestre e doutor em Direito, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo



“A Minha Escolinha Online não é apenas uma plataforma com atividades infantis, ela foi criada pensando em milhares de crianças que estão com atraso no aprendizado devido ao período de ensino interrompido pela pandemia. Todo conteúdo foi construído com atividades interativas e diversificadas que atendem as orientações e regulamentações do Ministério da Educação (MEC) e da BNCC ”, destaca Janguiê Diniz, empreendedor que criou a plataforma.

Janguiê Diniz já tem 26 livros publicados, entre eles sua autobiografia, intitulada “Transformando sonhos em realidade – a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes”



Entre as atividades disponíveis está colagem em folha, pintura com esponja, com garfo, construção de formas geométricas, culinária e muitas brincadeiras com segurança e aprendizado. Os conteúdos já estão fazendo o maior sucesso entre a criançada.

O material oferecerá muita diversão às crianças de 2 a 8 anos que, juntamente com seus pais ou responsáveis, poderão brincar e aprender



Ingride Raiane Vieira Seixas, mãe de uma menina de 3 anos, contou que a filha está adorando as atividades durante o recesso escolar.“ Minha filha está adorando as videoaulas. Além de interagir em todos os vídeos, ela aprendeu a cantar músicas, consegue identificar as cores e demonstra interesse em realizar as atividades propostas pelas ‘prôs’. Percebo que todas as aulas são dinâmicas e animadas”.



Para assistir as aulas, os papais e profissionais da educação devem entrar no site do projeto e realizar a matrícula.