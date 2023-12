Projeto “Capacita Aquiraz” Transforma Vidas: Terceira Edição Promove Cursos Gratuitos no Beach Park

Iniciativa da Prefeitura e Beach Park visa formação profissional e geração de empregos sustentáveis

Na paradisíaca cidade de Aquiraz, a Prefeitura Municipal e o renomado Beach Park se uniram novamente para realizar a terceira edição do Projeto “Capacita Aquiraz”. A iniciativa tem como propósito oferecer formação profissional gratuita à comunidade local e dos arredores, gerando empregos de maneira sustentável e atendendo à crescente demanda turística da região.

Até o dia 22 de dezembro, o projeto está focado no curso de doceiros e salgueiros, com a participação entusiasmada de 25 pessoas provenientes das comunidades de Aquiraz. Esse curso se soma aos já realizados de cumim, com 20 alunos, e de garçom, com 15 participantes, totalizando 60 pessoas capacitadas nessa etapa.

Todas as capacitações seguem uma carga horária intensiva de 40 horas por mês, com duração de dois meses, e aulas ministradas cinco vezes por semana. O programa abrange um curso básico, abordando temas como marketing pessoal e relação com o meio ambiente, além da formação profissional específica. Os participantes são avaliados ao longo do processo com base no empenho nas aulas, compartilhamento de ideias, desempenho em atividades práticas e uma frequência mínima de 75% das aulas.

O investimento e a organização dos cursos ficam a cargo do Beach Park, com apoio financeiro da Fretar Transportes. O local da formação prática é o próprio destino turístico, contando com o projeto pedagógico do Instituto Educação Portal (IEP/Faculdade de Ensino Portal). Os participantes recebem todo o suporte necessário, incluindo material didático, lanche, uniforme e um certificado ao término do curso.

O Projeto “Capacita Aquiraz” teve início em 2021, resultado de uma parceria entre o Beach Park, a Casa do Cidadão e a Prefeitura de Aquiraz. Nessa primeira fase, foram capacitadas 93 pessoas nas áreas de camareira, manipulação de alimentos e garçom. A partir de 2022, o IEP integrou-se ao projeto, orientando os cursos no Espaço IEP, formando mais 42 interessados no curso de hotelaria básica.

Anunciada de Moraes, gerente de Recursos Humanos do Beach Park, destaca: “Outra perspectiva é a preparação destes alunos para a possibilidade de contratação pelo Beach Park. Assim, buscamos sempre parcerias locais, como as da Prefeitura Municipal de Aquiraz e IEP/FEP, para o desenvolvimento e capacitação de uma mão de obra qualificada para atender a demanda turística local.”

O Projeto Aquiraz Social, realizado em julho de 2021 e janeiro de 2022, também foi uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Aquiraz e do Beach Park, oferecendo cursos voltados para o atendimento em hotelaria, como o de camareira e segurança alimentar. A 20 km da capital cearense, Aquiraz destaca-se como o segundo maior polo hoteleiro do Ceará, segundo dados da Secretaria do Turismo (SETUR). O projeto reforça o compromisso das instituições envolvidas em impulsionar o desenvolvimento local e proporcionar oportunidades de crescimento profissional para a comunidade.