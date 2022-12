Projeto “Amor de passagem” faz parte da campanha de fim de ano e conta histórias de passageiros da Viação Águia Branca

Chico Felitti narra as histórias da campanha para a alta temporada da empresa, que conta com o mote “Tudo o que você leva no coração vai com a gente”

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, convidou o jornalista Chico Felitti para descobrir histórias dos passageiros que circulam nos ônibus da empresa. O primeiro episódio do projeto “Amor de passagem” já está no ar nas redes da marca e conta a história da Shaiane, que saiu do Rio para ficar pela primeira vez 3 dias longe de casa, mas por um motivo muito especial. A história rendeu uma surpresa e um reencontro emocionante.

Assista https://bit.ly/3PyHZYb

Já bastante conhecido pelo seu trabalho como jornalista, Chico ganhou atenção como contador de histórias, em especial com o lançamento de trabalhos como a biografia da apresentadora Elke Maravilha e o podcast “A Mulher da Casa Abandonada”. Para a parceria com a Viação, o jornalista entrevistou passageiros em busca de histórias curiosas, surpreendentes e emocionantes. Gravado na maior rodoviária do Brasil, o Terminal Tietê, em São Paulo, o projeto foi desenhado a quatro mãos com a colaboração entre a empresa e o jornalista.

Outros episódios ainda estão em produção e devem ser divulgados a partir da próxima semana. O conteúdo está disponível em forma de pequenas chamadas divulgadas no Tik Tok e Instagram, além de vídeos com a história completa no YouTube. https://www.youtube.com/@ViacaoAguiaBrancaOficial

“O projeto se encaixou perfeitamente na estratégia de comunicação da empresa, que foca na experiência do cliente. Sabemos o quanto a marca faz parte das histórias dos passageiros e buscamos esse ponto de conexão nessa nova campanha da Águia Branca. Queríamos incluir relatos reais e fomos atrás de alguém que fosse referência em contação de histórias. O Chico Felitti e sua equipe tem conduzido essa curadoria de histórias de forma especial e o resultado dessa parceria não poderia ser melhor”, explica Grasiella Drumond, Gerente de Marketing e Digital da Viação Águia Branca.

A ação faz parte da campanha institucional da Viação Águia Branca para o final do ano. Contando histórias de reencontros, celebrações e novas experiências, a campanha tem o mote “tudo o que você leva no coração vai com a gente”. Além do conteúdo realizado em parceria com Chico, a campanha traz três vídeos publicitários filmados também nas rodoviárias, que contam histórias de viagens universais e atemporais.