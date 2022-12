Programação natalina nos Vinhedos começa nesta sexta-feira (9), no Rio Grande do Sul

A primeira atração é a apresentação da Orquestra Teutônia hoje



Dando vida ao espírito natalino, a programação da primeira edição do “Natal nos Vinhedos” começa, nesta sexta-feira (9). A intenção é fazer com que o público celebre a magia do Natal com a melhor produção vinícola da microrregião.

Tendo como cenário as encantadoras paisagens do Vale dos Vinhedos (na RS 444, KM 21, em frente à vinícola Miolo), o circuito de apresentações começa com o show da Orquestra de Teutônia — e outras atrações — que esperam pelos visitantes a partir das 18h30, quando ocorre a solenidade de abertura do projeto. Entre elas, vinhos, espumantes, sucos e gastronomia oferecidos por mais de 15 estabelecimentos que comercializam seus produtos no local (conheça a seguir os participantes).

Giordani Gastronomia oferecerá choripan e massas artesanais (Foto: Marcos Giordani)



Também é possível aproveitar o mote para turistar pela região durante todo o mês de dezembro, conhecendo ou revisitando os atrativos que evidenciam o legado cultural e o potencial empreendedor de Bento Gonçalves e municípios vizinhos. Isso porque a agenda de atrações do ‘Natal nos Vinhedos’ segue no sábado (10), com a apresentação do Grupo Circense Tholl. No próximo fim semana, é a vez de subirem ao palco o Coral Vale dos Vinhedos, com Dirceu Pastori, Caroline Gobbato e Paulo Johann (dia 16); e de rever o talento dos músicos da Orquestra de Teutônia (17). A programação finaliza com o Coral Vale dos Vinhedos, no dia 22, e com a peça “Um Encanto de Natal”, da Cia Circense Sorriso com Arte, no dia 23.

Orquestra de Teutônia inicia a programação de atrações (Foto: Alana Gausmann Flores)



A programação inicia sistematicamente às 18h30. Todos os espetáculos são abertos à população, com entrada franca. Há também opções para degustar no local com as vinícolas patrocinadoras do ‘Natal nos Vinhedos’ — Casa Valduga, Cooperativa Vinícola Aurora, Miolo, Vinícola Ales Victória e Salton — comercializam vinhos e espumantes para o público, no local dos espetáculos.

Ali também será possível conhecer as produções das vinícolas Adega e Vinhedos Dom Eliziário, Audace Wine, Bodega Czarnobay, Chamon Garbin Vinhos Clássicos e Peculiare Vinhos Únicos, Pizzatto, Terragnolo Vinhos Finos, Tenuta Foppa & Ambrosi, Vinícola Boutique Lidio Carraro, Vinícola Dom Cândido e Vinícola Videiras Carraro, bem como as bebidas produzidas pelas Adega Giovanni Tasca, Alba Destilaria, Faccin Vinhos Artesanais, Seis Mãos, Vinhos Casa Fantin e Vinum Terra Vinhos Naturais. Completam a lista de opções os rótulos das Vitivinícola Renascer, Vinícola Dalpubel, Agroindústria Vinícola CasaMia e Vinhos Favero.

Participantes do evento poderão desfrutar do melhor das vinícolas da região (Foto: Eduardo Benini)



A gastronomia fica por conta dos menus da Giordani Gastronomia, que servirá choripan e massas artesanais; do Di Bartolomeu, que oferecerá hambúrgueres; do Cuca e Marmellata, que terá cucas e geleias; da Queijaria Valbrenta, que comercializará queijos, doce de leite, embutidos e da Czarnobay, trazendo macarons. Durante todo o período, vinícolas e restaurantes da microrregião operarão com horários e atrações especiais para receber o público antes e depois dos shows do ‘Natal nos Vinhedos’.

O evento é uma realização da DWR Produções Culturais e tem recursos financiados via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, com patrocínio da Vinícola Miolo, Cooperativa Vinícola Aurora, Vinícola Casa Valduga, Vinhos Salton e Vinícola Ales Victória, além de Banrisul Consorcio e Pagamentos, Giordani Turismo, Gota Limpa, LNF, Madem, MCN Logistik, Multinova, Orquidea, Sicredi, SPA do Vinho, Supermercados Andreazza e Zegla. O Natal nos Vinhedos tem apoio das Prefeituras de Bento Gonçalves, Santa Tereza e Monte Belo do Sul, além de Aprovale e Paróquia Cristo Rei. A promoção é do CIC-BG e do Grupo RBS.

Legenda: “Natal nos Vinhedos” busca trazer a magia natalina (Foto: Léo Dias)



Confira a programação completa:

Dia 9/12 – Orquestra de Teutônia

Dia 10/12 – Grupo Circense Tholl

Dia 16/12 – Coral Vale dos Vinhedos, com Dirceu Pastori, Caroline Gobbato e Paulo Johann

Dia 17/12 – Orquestra de Teutônia

Dia 22/12 – Coral Vale dos Vinhedos e Camila e irmãos Farina

Dia 23/12 – Cia Circense Sorriso com Arte, com a peça “Um Encanto de Natal”

Atrações extras para embalar o pôr do sol:

Dia 09: apresentação do DJ Gustavo MK

Dias 10, 17 e 22: apresentação do DJ Fabiano Oliveira, coordenador da Rede Atlântida

Dia 16: apresentação do DJ Edu Bianchi

Dia 23: apresentação do DJ Cabeção