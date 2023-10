Programação especial do Box Kids TV para o Mês das Crianças

Destaque para a série chinesa Boonie Cubs e muito mais.

Em outubro, o Box Kids TV está preparando uma programação especial para celebrar o Mês das Crianças. Com foco em temas importantes para o desenvolvimento infantil, novas histórias e muita diversão estão garantidas para encher o mês de alegria. Desde o seu lançamento há mais de um ano, o Box Kids TV tem cativado o público infantil e suas famílias, e agora traz ainda mais motivos para sintonizar.

Conheça as novas séries que vão animar o Mês das Crianças

Para começar o mês com o pé direito, no dia 02 de outubro, teremos a estreia de “Bela Criativa”. A série acompanha uma turminha de amigos que compartilha o universo de uma creche. Através de brincadeiras, vivências e aventuras, essas crianças aprendem lições valiosas, como companheirismo, coragem e respeito, tudo enquanto exploram o mundo do seu próprio imaginário.

A série chinesa Boonie Cubs é destaque na programação

No Dia das Crianças, 12 de outubro, a diversão está garantida com a chegada de “Teleco e Teco, Nova Geração”. Essa dupla de palhaços embarca em aventuras hilárias ao lado de seus amigos, explorando o espaço em busca de diversão e amizade no Planeta Alegria.

O grande destaque do mês é a estreia de “Bonnie Cubs” no dia 17 de outubro. Essa série chinesa é um spin-off de “The Bonnie Bears” e traz as versões filhotes dos ursos mais adorados pelas crianças, Briar e Bramble. A série, exibida com exclusividade pelo Box Kids, acompanha as aventuras dos ursinhos no Jardim de Infância do Pinheiro, onde aprendem valiosas lições com a ajuda da sábia coruja Senhorita Olivia e do aventureiro treinador Mack.

Para fechar o mês com chave de ouro, “O Diário de Mika” chega no dia 24 de outubro, levando os espectadores a uma viagem pela criatividade da Mikaela, uma garotinha de 4 anos que explora o mundo com a ajuda de seus amigos brinquedos que ganham vida.

Além dessas estreias, o Box Kids também tem uma surpresa para os assinantes da Vivo TV: do dia 10 ao dia 20 de outubro, o sinal estará aberto e a programação estará disponível para todos, garantindo diversão para a criançada.

Prepare-se para um mês repleto de diversão e aprendizado com as novidades do Box Kids TV. Não perca as aventuras que estão por vir e celebre o Mês das Crianças com muita alegria e entretenimento!