Programação de lazer todos os dias clube de praia exclusivo com um restaurante especializado nas férias de julho

Ainda dá para aproveitar: The Coral Beach Resort tem tarifas especiais para esse mês

O complexo turístico The Coral Beach Resort segue com a programação de férias no mês de julho e oferece programação de lazer todos os dias e para todas as idades, com música ao vivo, Sunset e DJ na piscina aos sábados. Além disso, os hóspedes podem contar com o Ocean Lounge Beach Club, um clube de praia exclusivo, com um restaurante especializado em gastronomia regional aberto ao público, bar molhado de piscina, day use para não-hóspedes, recreação infantil e programação musical.

Espaço contempla prática de surf, wing surf, stand up paddle

O The Coral Beach Resort é um empreendimento hoteleiro localizado próximo a Flecheiras, no Ceará. A cada quatro diárias no resort, os hóspedes só pagam três. Um adolescente, que tenha até 14 anos, poderá se hospedar gratuitamente no Loft. Já na acomodação Villas, dois adolescentes poderão conhecer as belezas do resort e sua permanência será totalmente free.

Confira as tarifas especiais do resort

Além disso, o The Coral recentemente inaugurou o Ocean Kite Club by GKC, uma escola e ponto para a prática de kitesurf com infraestrutura de apoio completa, equipamentos modernos e instrutores experientes para receberem os amantes da praia e os velejadores do mundo inteiro. O espaço contempla outras modalidades esportivas, como surf, wing surf, stand up paddle e locação de bikes para quem desejar conhecer as belezas naturais da praia utilizando um transporte não poluente e em total harmonia com a natureza.

The Coral Beach Resort é um empreendimento hoteleiro localizado próximo a Flecheiras

A escola recebe iniciantes, amadores e profissionais do kite, hospedados ou de passagem pelo resort, onde terão a oportunidade de vivenciar a The Coral Kite Experience em momentos individuais ou em grupo. As aulas devem ser pré-agendadas para garantir uma experiência inesquecível.

O The Coral Beach Resort fica localizado na Rua da Praia s/n, Praia de Guajirú, Trairi/CE. Para reservas e mais informações, é só entrar em contato através da Central de Reservas, no número (85) 98217-0034 e/ou Instagram.