Programa Odair Terra visita colônia holandesa no Paraná e recebe sanfoneiro internacional

O programa Odair Terra deste domingo, 19, está recheado do que há de melhor na cultura do sul do Brasil. O apresentador recebe o sanfoneiro internacional, Carlinhos Steiner. Além disso, Odair visitou uma colônia holandesa no Paraná. A atração é exibida no Canal Rural, a partir das 8h da manhã.

Logo no início da atração, Odair Terra mostra um pouco das músicas tradicionais do sul do país. Depois de cantar e tocar algumas canções, Carlinhos Steiner, sanfoneiro com carreira internacional, conta sobre sua passagem pela Áustria: “Eu fui pra Áustria e fiquei quatro anos e meio. As pessoas iam jantar nos hotéis e eu tocava com a gaita acústica”.

Em seguida, quem acompanhar o Canal Rural também vai assistir a uma visita de Odair Terra a uma colônia holandesa no Paraná. O diretor do principal empreendimento da região conta sobre o intuito do local: “Aqui a gente preserva a cultura holandesa. A gente preserva a cultura dessa imigração, mostrando esta história para o público”, destaca Rafael Rabbers, diretor do centro cultural da colônia holandesa na região.

O Programa Odair Terra é considerado um celeiro de talentos da música brasileira. Criado em 2002 em Goiânia, capital sertaneja, a atração revelou mais de 500 artistas apenas entre os anos de 2019 e 2021. Odair levou ao Brasil conteúdo de qualidade de novos cantores sertanejos e de outros segmentos, como o forró e poponejo.

Toda esta visibilidade que os artistas recebem do Programa de Odair é vista como crucial para este momento de transição que deve ocorrer nos próximos meses. Os cantores que tiverem sua marca reforçada na mídia neste período, terão mais força para fechar eventos e shows para 2022, no pós-pandemia.

O diretor da atração, Ed Souza, explica um pouco sobre esta transição: “Os artistas vão ter que se reinventar. Uma tendência é de que estes músicos reforcem sua marca na mídia. O Mercado Musical enxugou muito durante a pandemia e a retomada passa por este momento de mudança. Tudo caminha para que os novos conteúdos sejam sempre voltados para divulgação em mídia, seja ela televisiva, radiofônica ou mesmo em streaming”.

O programa Odair Terra é exibido sempre aos domingos, às 8h, com reprise às terças-feiras às 8h50 e sextas às 18h30 no Canal Rural. A atração é a única do país que vai até os artistas de todo o Brasil, revelando grandes nomes da música.

É possível assistir em todo território nacional pelos canais 185 E 685 da NET, 164 da SKY, 185 da Claro TV, pelas operadoras NEO TV, pela parabólica (banda C) ou em tempo real pela internet, no site.