Programa MaterniDelas do PodDelas recebe patrocínio de três temporadas da Nestlé Materna

Marca será a patrocinadora oficial do programa apresentado por Tata Estaniecki e Viih Tube

Gerenciado por Tata Estaniecki, o PodDelas, além de ser o maior podcast feminino do Brasil, é também um hub de conteúdo, que recentemente assinou um contrato com a Nestlé Materna, que estabelece que a marca seja a patrocinadora oficial de três temporadas do programa MaterniDelas. Tendo a maternidade como assunto principal, o programa em questão é um dos maiores sucessos do canal e terá tradução em libras a partir da nova temporada.

O programa MaterniDelas, que é apresentado pelas influenciadoras e mães Tata Estaniecki e Viih Tube, recebe convidadas amadas pelo público da internet para falarem sobre serem mãe na sociedade atual e desmistificar vários assuntos, como puerpério, prematuridade, amamentação, luto gestacional e outros. Até o momento, o MaterniDelas já soma quase oito milhões de visualizações nos 23 episódios disponíveis para o público assistir.