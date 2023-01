Programa culinário, “Uma Senhora Panela”, apresenta Larissa Luz e Almério e Martins

A chef Carmem Virgínia prepara sua própria versão de vatapá e cozido pernambucano, dois pratos típicos do Nordeste brasileiro

Nesta sexta-feira, dia 27, o público poderá se deliciar com mais duas receitas nordestinas inesquecíveis em “Uma Senhora Panela”, no GNT. Comandado pela chef Carmem Virginia, o programa apresenta duas novas formas de cozinhar o vatapá e o cozido pernambucano, com direito a muitas trocas, aprendizados e música boa.

Almério e Martins auxiliam a chef no preparo do cozido pernambucano



O episódio inicial, que corresponde ao quinto desta temporada inédita, conta com a presença da cantora baiana Larissa Luz, para recriar o clássico vatapá em uma nova versão, de peixe. O prato, que chegou ao Brasil ainda no século XVI nos porões dos navios negreiros, é elaborado por Carmem com a ajuda de Larissa, que conta sobre a sua relação com a cozinha, seus sonhos e sua arte. Em seguida, é a vez de Almério e Martins auxiliarem a chef no preparo do cozido pernambucano, em uma receita que soma aromas e sabores e torna qualquer amante da culinária brasileira ainda mais apaixonado. Ao final de cada episódio, os convidados provam a comida preparada e cantam.



“Uma Senhora Panela” vai ao ar às sextas, em episódios duplos, às 21h30 e às 22h, no GNT. A atração tem direção de Dea Ferraz, roteiro assinado por Adalberto Neto, direção musical de Zé Ricardo, produção do Casinha Produções, produção executiva de Marcelo Barreto e Pollyanna Melo.