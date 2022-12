Professor Naliel Paixão ministra cursos para quem sonha em viver fora do país

Naliel explica que o principal diferencial do seu curso é o preparo específico para a capacitação nas provas de interesse dos alunos

Responsável pela aprovação de mais de 500 alunos, o professor de francês Naliel Paixão, que ministra cursos on-lines destinados a estudantes que sonham em imigrar para fora do Brasil em países que exigem a proficiência na língua estrangeira, abriu inscrições para a 7ª turma do Super Intensivo TEF Canadá, que está marcado para iniciar no dia 14 de janeiro e também para a 12ª turma do Super Intensivo DELF B1, com o começo programado para o dia 10 de janeiro.

As turmas possuem entre 10 e 15 alunos e o pacote contempla 25 aulas de 50 minutos, realizadas através da plataforma de vídeo instantâneo Zoom.

Naliel explica que o principal diferencial do seu curso é o preparo específico para a capacitação nas provas de interesse dos alunos: “É uma responsabilidade muito grande, pois não é apenas ensinar francês, mas é também lidar com o sonho de muitas pessoas”, diz o professor.

