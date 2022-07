Produtora de Claudia Leitte lança plataforma CIEL FOLIA para a venda de ingressos e abadás

Os foliões já podem ter acesso aos produtos destinados ao carnaval de 2023 nesta segunda-feira (4)

Com a missão de promover ainda mais conforto, comodidade e confiança para o público, a partir desta segunda-feira (4), a CIEL, produtora artística de Claudia Leitte, começa um novo projeto, a inauguração da CIEL FOLIA, uma plataforma de venda de ingressos e abadás.

Produtora artística de Claudia Leitte lança plataforma de venda de ingressos e abadás

Com foco no respeito à diversidade, responsabilidade social, transparência e excelência, a CIEL FOLIA é uma ponte entre os foliões e suas novas experiências de vida. Dentre os produtos que estarão à venda para 2023, destacam-se dois dias de carnaval no bloco Largadinho – domingo e terça-feira – além do camarote Skol, no sábado.

No ano de celebração de seus 20 anos de carreira, Claudia Leitte fala sobre o novo projeto da sua produtora e as expectativas com o próximo carnaval: “A CIEL FOLIA vai trazer muitas experiências incríveis pra quem já é folião de carteirinha e também pra quem ainda não experimentou esse momento tão inesquecível, que é o carnaval”.

As vendas dos abadás do Bloco Largadinho começam nesta segunda-feira, com preço, condições de pagamento e combos especiais adquiridos exclusivamente na plataforma.

Em 2022, quando celebra 20 anos de trajetória artística, Claudia Leitte já soma diversas realizações, como sua apresentação nos palcos do Walt Disney World, nos dias 24 e 25 de abril, no Garden Rocks Concert Series, se tornando a primeira brasileira a alcançar este feito; o lançamento do single “De Passagem”, celebrando o tempo de carreira, e “Dengo Meu”, com Juliette e Lucy Alves, que marcou o início dos trabalhos do seu novo álbum ”Ao Vivo na Prainha da Claudinha”, gravado em maio.

Vale lembrar também que a cantora interpretou a canção “We are One”, tema da Copa do Mundo FIFA de 2014, ao lado de Pitbull e Jennifer Lopez, que consagrou à brasileira o seu primeiro certificado de ouro da Associação Americana da Indústria de Gravação (RIAA), após ultrapassar a marca de mais de 500 mil cópias consumidas nos Estados Unidos.