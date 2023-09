Produtor dos Trapalhões lança ficção sobre bastidores do mercado artístico

Em “Nos bastidores da vida”, Alipio Rangel utiliza os anos de experiência no mundo das artes para criticar a realidade sociopolítica do país. Por trás da coxia: livro retrata relações entre mercado artístico e política no Brasil

Os anos de trabalho como produtor de televisão, cinema, exposições artísticas e eventos inspiraram Alipio Rangel a escrever o livro Nos bastidores da vida. Nesta ficção, o autor tece críticas à política brasileira, dá visibilidade às dificuldades dos trabalhadores do mundo das artes, descortina as hipocrisias da sociedade e retrata os conflitos da juventude a partir da história de Dora.

Alípio Rangel



O cearense Alipio Rangel é administrador de empresas por formação, mas exerceu diversas funções no meio artístico quando trabalhou para a Renato Aragão Produções durante a década de 1990. Por 15 anos, esteve na produção de televisão, cinema, exposições e eventos – além de ter contribuído para a realização de vários filmes do grupo Os Trapalhões.

O livro “Nos bastidores da vida”, de Alipio Rangel



Estas experiências serviram de inspiração para a publicação de “Nos bastidores da vida”, que marca sua estreia na literatura. O escritor, que também morou no Rio de Janeiro, agora reside em Jundiaí, em São Paulo, e administra o setor financeiro de duas empresas.



A protagonista do livro é assessora de imprensa de Adriano, um famoso ator. Ela está no período de divulgação de uma peça, que, apesar das opiniões positivas da crítica, tem dificuldades de aumentar o público. Mas essa não é a única preocupação dela: após um romance fracassado com o próprio cliente, Dora inicia um processo de reflexão interna ao se envolver com Raquel, uma escultora renomada.

Ao utilizar uma narrativa em terceira pessoa, a obra equilibra descrições, narrações e diálogos sob diferentes pontos de vista. Com esses recursos, o escritor traça um panorama da realidade do país, que está entrelaçada às experiências de vida dos personagens. Alguns demonstram aversão à política por causa das consequências da ditadura militar, enquanto outros evidenciam o descaso da sociedade com a arte por estarem inseridos no mercado artístico.

“Eu sei como é, essa é a realidade da vida do meu marido, falta dinheiro, o público não prestigia, o orçamento estourou, a equipe está insatisfeita… Sempre o mesmo lenga-lenga. Mas a minha vida não é muito diferente, se eu fosse viver dos amantes de arte brasileiros estaria passando fome”, trecho do Livro “Nos bastidores da vida” (pg. 36).

O enredo de “Nos bastidores da vida” ocorre no final do século XX, mas os temas abordados convidam os leitores a refletirem sobre o país da atualidade. Além do protagonismo feminino, o livro atravessa questões como o conhecimento sobre a sexualidade, os efeitos da corrupção no cotidiano da população, as desigualdades socioeconômicas e a negligência com os trabalhadores da cultura – assuntos que, passadas três décadas, continuam relevantes no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha Técnica

Título: Nos bastidores da vida

Autor: Alipio Rangel

ISBN: 978-65-84796-08-9

Páginas: 416

Preço: R$ 24,99 (e-book) | R$ 79,90 (físico)

Onde comprar: Amazon