Produções brasileiras da Warner Bros. Discovery recebem indicações ao International Emmy Awards 2023

Duas produções brasileiras, ‘A Ponte – The Bridge Brasil’ e ‘Dossiê Chapecó,’ são indicadas ao prêmio internacional de excelência em televisão

Em uma emocionante reviravolta para a indústria de entretenimento brasileira, duas produções da Warner Bros. Discovery Brasil receberam indicações ao prestigioso International Emmy Awards 2023. O anúncio foi feito pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas, que reconhece a excelência em produções realizadas fora dos Estados Unidos.

Brasil se destaca no cenário internacional de entretenimento com duas indicações ao prestigioso prêmio Emmy

A minissérie documental ‘Dossiê Chapecó – O Jogo Por Trás Da Tragedia,’ disponível no discovery+, foi indicada na categoria Melhor Documentário. Essa produção, dividida em quatro capítulos, mergulha na história do trágico acidente aéreo que sensibilizou o mundo, a “Tragédia da Chapecoense.” Com entrevistas de sobreviventes, familiares das vítimas e pessoas em busca de justiça, a série oferece uma visão profunda e comovente dos eventos que ocorreram cinco anos após a queda da aeronave. ‘Dossiê Chapecó’ é uma produção da Pacha Films para o discovery+.

A Ponte – The Bridge Brasil, indicada ao prêmio internacional de excelência em televisão

Já o reality show Max Original, ‘A Ponte: The Bridge Brasil,’ disponível na HBO Max, foi indicado na categoria Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro. Apresentado pelo carismático ator Murilo Rosa, o programa coloca um elenco de 12 participantes, incluindo personalidades brasileiras, em um ambiente desafiador em meio à natureza. Eles têm apenas vinte dias para trabalhar em conjunto e construir uma ponte que os levará ao grande prêmio de R$ 500 mil reais. No entanto, a competição não termina com a construção da ponte, pois os participantes ainda terão que decidir quem ficará com o prêmio.

‘Dossiê Chapecó’ também demonstra excelência e é indicada ao prêmio internacional de televisão.

A cerimônia de premiação da 75ª edição do International Emmy Awards está marcada para o dia 20 de novembro, em Nova Iorque, e promete ser um momento emocionante para as produções brasileiras que conquistaram reconhecimento internacional. O Brasil demonstra, mais uma vez, sua excelência no campo do entretenimento televisivo, celebrando suas histórias únicas e talentos excepcionais.