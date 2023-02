Produção de milhões: Ludmilla contrata maquiador internacional para temporada carnavalesca do Brasil

A artista convidou o beauty artist internacional Davontae’ Washington para assinar a beleza de suas superproduções durante o carnaval

Para compor os looks inspirados em grandes vilãs – por conta de seu novo single “Sou Má” -, Ludmilla trouxe o hair stylist Davontae’ Washington (@iamdavontae) para assinar a beleza de seus cabelos e passar a temporada de Carnaval no Brasil ao lado da cantora. Davontae veio para o Brasil somente para atender Ludmilla e é ele quem normalmente é o responsável pela beleza da ganhadora do Grammy Latino nos seus compromissos fora do país.

Ludmilla aposta em beauty artist internacional para arrasar na folia. Crédito da foto: Ygor Marques

“Depois de dois anos sem essa festa incrível que é o carnaval, quis preparar e organizar tudo muito de perto e ousar um pouquinho também. O Davon cuida da beleza de mulheres que me inspiram como a Ciara, a Meghan Thee Satllion, Nicki Minaj, Dona Cat…e no ano passado, passou a cuidar de mim quando tenho compromissos nos Estados Unidos. Como Davon tem umas técnicas muito próprias, trouxe ele para cá para me acompanhar nesta maratona e para me preparar, estou amando os resultados. Bora acompanhar a mãe, que tem é coisa para acontecer até o carnaval acabar” – destacou Ludmilla.

O americano de Nova Orleans hoje vive em Los Angeles para atender a alta demanda das estrelas que não abrem mão do artista. Nomes como das cantoras Jennifer Lopez, Ciara e Chloe Bailey, das rappers Nicki Minaj, Megan The Stallion e Doja Cat, além da supermodelo Winnie Harlow, estão entre a lista de celebridades do beauty artist, que é referência em beleza negra.

“Meu primeiro trabalho com a Ludmilla foi em Boston, para um jogo de basquete que ela estava assistindo. Já vim ao Brasil durante o carnaval outras duas vezes, a trabalho também, mas é lindo ver o quanto o Brasil ama a Ludmilla e o quanto eles torcem por ela!!! Eu, particularmente, amei o primeiro tema, a Rainha de Copas. A primeira foto que postei dela em minhas redes, as pessoas comentavam: “A Rainha do Brasil”, então só serviu para ela se assumir como a Rainha de Copas. Ela capturou o amor e o coração de todos os seus fãs. Eu literalmente vejo as pessoas chorarem e seguirei com ela durante todo o percurso do carnaval” – finalizou o profissional.