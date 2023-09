Procedimentos estéticos em destaque em A Fazenda 2023

Na nova edição de A Fazenda, desvendamos os procedimentos estéticos preferidos das participantes para brilharem no reality, com o Dr. Luiz Haroldo Pereira

No aguardado início da 15ª edição de A Fazenda, o público não pôde deixar de notar as transformações estéticas impressionantes que algumas participantes realizaram para brilhar na competição. Neste ano, procedimentos estéticos ganharam destaque entre as “peoas”, e conversamos com um especialista para entender melhor essa tendência.

Antes e depois de Jenny Miranda

Rachel Sheherazade, conhecida por sua carreira jornalística, optou por pequenos retoques em sua aparência. Por outro lado, Kally chamou a atenção com plásticas ousadas, incluindo próteses nos glúteos, enquanto Jaquelline Grohalski passou por rinoplastia, lipoaspiração, próteses nos seios e preenchimentos faciais. Jenny Miranda surpreendeu ao revelar ter feito oito procedimentos em um único dia.

O cirurgião plástico, Dr. Luiz Haroldo Pereira

De acordo com o cirurgião plástico, Dr. Luiz Haroldo Pereira, uma das maiores autoridades em cirurgias plásticas no Brasil, os procedimentos menos invasivos, como preenchimentos e botox, estão entre os favoritos das participantes de A Fazenda. Essas técnicas permitem pequenos ajustes na aparência, como correções do bigode chinês e aumento do queixo. Os pacientes podem escolher entre enxertos de gordura ou ácido hialurônico para obter esses resultados.

A maioria das participantes optou por próteses de silicone nos seios. Dr. Luiz Haroldo explicou que as próteses atuais têm uma base menor, proporcionando uma projeção maior, o que é desejado por muitas mulheres.

A lipoaspiração HD também ganhou destaque nesta edição de A Fazenda. Participantes como Kamyla Simioni e Jaquelline passaram por esse procedimento. O Dr. Luiz Haroldo esclareceu que essa técnica é uma evolução de algo já conhecido, permitindo uma melhor definição dos músculos abdominais e dos flancos.

Um Alerta Importante

O cirurgião destacou a importância de procurar profissionais qualificados e experientes ao considerar procedimentos estéticos. Ele alertou sobre o risco de realizar operações em locais inadequados e sem supervisão médica adequada, enfatizando que a segurança deve ser prioridade.

Enquanto as participantes de A Fazenda 2023 exibem suas transformações estéticas, é fundamental lembrar que a busca pela beleza deve ser acompanhada de responsabilidade e segurança.