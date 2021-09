Priscilla Nardy comenta sobre sua caminhada no mundo da estética

Priscilla conseguiu potencializar ainda mais seu alcance nacional e internacional, e com isso começou a ministrar cursos por todo o Brasil e, inclusive fora

O mundo da beleza ganhou novas possibilidades com a ascensão da importância da internet dentro do ramo. A importância das redes sociais potencializou o nome de diversos especialistas nas variadas áreas profissionais da estética. A empreendedora e esteticista Priscilla Nardy é um dos melhores exemplos dessa renovação. Ela é especialista no tratamento de gordura localizada e flacidez, e conviveu por bastante tempo no mundo da estética como secretária de uma clínica até ingressar de vez como profissional do ramo.

“Quando o assunto é estética, estamos falando em sonhos. Por isso coloco o meu trabalho sobre os pilares do resultado, da ética e da excelência. Trabalho todo dia para ser referência em gordura localizada e flacidez. Comecei minha trajetória como secretária em uma clínica de estética. Ali ganhei gosto pelo ramo e comecei a sonhar. Tudo parecia impossível para mim, mas com muita garra, determinação e apoio de pessoas essenciais, consegui abrir minha primeira clínica. Era pequena, pouco equipamento, mas sabia onde queria chegar e isso me dava garra para fazer o meu melhor. Os resultados foram aparecendo, aos poucos aumentei a clientela e não demorou para ter minha clínica em um bairro nobre, com equipamentos de ponta e uma equipe de primeira” conta Priscilla Nardy.

Com mais de 61 mil seguidores em seu Instagram, Priscilla Nardy aumentou consideravelmente sua presença digital nas redes. Dessa forma, ela conseguiu potencializar ainda mais seu alcance nacional e até internacional, tanto que começou a ministrar cursos por todo o Brasil e, inclusive fora, como nos EUA e Portugal. Ela também planeja lançar a franquia Priscilla Nardy, ainda em março deste ano, como forma de levar a estrutura e know-how para inúmeras cidades do Brasil.

“Sempre falo que o segredo está no compromisso com os resultados e para atingir isso é preciso se capacitar. E nessa minha busca por conhecimento, desenvolvi em 2015 o meu Método Fatslim. Tudo o que é feito antes, durante e após o procedimento é exclusivo. É justamente essa técnica que proporciona os resultados que eu mostro. Por isso eu diria que o meu método é, além de inovador, eficaz. Ele vai de encontro ao que as mulheres que enfrentam problemas com gordura localizada e flacidez procuram: resultados reais! Com os resultados do meu progresso, comecei a ministrar cursos por todo o Brasil e inclusive fora, como nos EUA e Portugal. Ministrar cursos hoje é algo que faz parte de mim, amo compartilhar meus conhecimentos e isso me move também”, conclui.