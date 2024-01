Priscilla: entre amores e palcos, Sofia Coppola revela os bastidores da vida com Elvis Presley

A aguardada obra de Sofia Coppola desvenda os segredos e emoções por trás do relacionamento entre Priscilla Beaulieu e o ícone do rock, Elvis Presley

Em um mergulho fascinante na vida de uma das mulheres mais icônicas do século XX, Sofia Coppola entrega ao público o aguardado PRISCILLA. O filme, baseado na biografia “Elvis e Eu” de Priscilla Presley e Sandra Harmon, revela os bastidores do relacionamento entre Priscilla e o Rei do Rock, Elvis Presley.

O filme estreou nesta quinta e conta no elenco com o talento de Cailee Spaeny, premiada em Veneza por sua interpretação como Priscilla, e Jacob Elordi, no papel de Elvis, transportam os espectadores para os momentos íntimos e turbulentos vividos pelo casal. Dagmara Dominczyk, como Ann Beaulieu, completa o elenco que dá vida aos personagens que marcaram época.

Desde o encontro em uma festa até a vida em Graceland, Sofia Coppola expõe a complexidade do amor, da fama e das fantasias que envolvem a vida de uma estrela do rock. PRISCILLA promete ser mais do que um filme biográfico; é uma imersão profunda no lado oculto de um grande mito norte-americano.

Prepare-se para uma viagem emocional pelos bastidores do romance entre Priscilla e Elvis, onde a diretora habilmente tece uma narrativa detalhada sobre amor, solidão e o preço da fama nos anos dourados do rock’n’roll.