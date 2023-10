Priscila Ruiz, filha de cigana e hippie que se tornou a “Cigana de Luz”

Paulista foi introduzida no mundo das cartas aos 9 anos e possui o dom da vidência

A “Cigana de Luz”. Esta é Priscila Ruiz, uma paulistana filha de cigana e hippie que foi introduzida no mundo das cartas aos 9 anos, possui o dom da vidência e faz sucesso nas redes sociais com seus trabalhos.

Nascida em Taboão da Serra, Priscila logo cedo aprendeu com a mãe a manusear as cartas. Logo aos 15 anos, passou a fazer os trabalhos de forma profissional e já são mais de três décadas de trajetória. “Eu aprendi a jogar todos os tipos de baralhos que existem com a minha mãe. Eu já nasci com a vidência e na verdade os baralhos seriam um reflexo dessa minha vidência, porque eu sinto, eu tenho a minha cigana regente espiritual também, que é a Sulamita, mas trabalho com uma linhagem de mentores ciganos, desde que eu me conheço por gente”, conta.

Bem humorada, a vidente relata que teve também influências do pai, um hippie amante do rock, em especial de Elvis Presley. E foi daí que veio seu nome em homenagem à esposa do “Rei do Rock and Roll”. “Meu pai sempre gostou muito do Elvis Presley, por isso esse é meu nome”, diz.

Além de toda essa bagagem pessoal, Priscila Ruiz destaca que se especializou ainda mais no mundo da espiritualidade ao longo da vida. “Fiz a Faculdade Mediúnica de 4 anos e estudo o Espiritismo há mais de 30, então eu tenho uma base espiritual. Sou também numeróloga, estudei numerologia, estudei astrologia, mas não me considero astróloga porque eu não me sinto uma astróloga ainda, mas dentro da numerologia também eu trabalho”, detalha.



Nos mais de 30 anos de atuação, ela revela algumas das mais marcantes revelações que fez aos milhares que a acompanham em seu canal no YouTube. “Fui a primeira a falar sobre o Covid, quando todo mundo nem sabia o que seria o Covid. Eu fui a primeira a falar sobre a transição planetária quando todo mundo estava viajando na maionese. Eu fui a única, sobre o caso Lázaro, que colocou o local, data e a forma que ele seria preso e agora infelizmente, também fui a única que deu a data precisa da morte da rainha Elizabeth, fui a primeira que previ as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, avisei que seria no Rio Grande do Sul, avisei a data, e previ também sobre a guerra agora, a terceira guerra mundial, sobre Israel e Palestina, entre outras coisas também”, explica.



Além de suas previsões, ela revela também que é a primeira vidente no mundo a desvendar casos policiais. “Tenho contato com a polícia fora do Brasil, que eles dão muita atenção em casos que eu ajudo a desvendar. Aqui no Brasil não se dá tanta atenção para isso, mas já desvendei muitos casos, muitos através da espiritualidade”, revela.



Com tanto sucesso em suas visões e procurada por um grande número de pessoas, Priscila ressalta que seu foco são apenas os trabalhos de luz. “Através da energia que eu puxo das pessoas para fazer consulta ou através de fotografias, se ela não estiver presente, eu mentalizo e sinto exatamente se ela tem doenças graves, se ela tem obsessores, se ela tem espíritos zombeteiros, se tem trabalhos de magia contra a pessoa. Aprendi também com a minha mãe a fazer a Mandala de Luz, que é um ritual exclusivamente cigano, onde a gente afasta todo tipo de energia negativa, inveja, trabalhos feitos, inclusive muitos angolanos me procuram por conta de magia negra feita contra eles e só mandala que corta. Porque eu trabalho somente na linha da luz, não faço nenhum tipo de trabalho que mexa com o livre-arbítrio das pessoas, ou seja, não faço trabalho de amarração para juntar casais, nem separar casais, nada da linha da esquerda, não trabalho com nenhum tipo de trabalho que mexa com a cabeça das pessoas”, detalha.

Além de vidente, Priscila Ruiz faz questão de pontuar que é mãe de dois filhos e protetora e ativista dos direitos de bem-estar dos animais. Sua vivência de mundo, especialmente seus conhecimentos ciganos e do trabalho na linha da luz, em breve estará disponível ao público também em um formato diferente dos vídeos no YouTube: agora em cursos.



“Vai ter o de nível básico na área do baralho cigano, vou lançar um baralho próprio com e-book, curso de limpeza na casa, com rituais simples para limpezas, para ter prosperidade, além de abordagens e ensinamentos espirituais”, finaliza.