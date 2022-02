“Primeiro teste que eu fiz foi contado uma teoria de conspiração”, contou a atriz Caroline Dallarosa

A jovem estará em “Além da Ilusão”, que estreia nesta segunda-feira, 7

A nova novela das seis da Rede Globo estreia nesta segunda-feira, 7, e contará com Caroline Dallarosa no papel de Arminda. A atriz fez sucesso na emissora vivendo a Anjinha em “Malhação: Toda Forma de Amar” e promete dar o nome novamente. Em entrevista, ela falou sobre o trabalho e contou uma curiosidade engraçada envolvendo o primeiro teste dela para Malhação e o Michael Jackson.



A atriz nasceu em Campo Largo, em Curitiba, e sempre fez teatro, apesar de nunca ter acreditado que realmente conseguiria viver da arte. Mesmo achando que não conseguiria, Caroline lutou e conseguiu um lugar de destaque na Rede Globo.

Em Malhação, a atriz fez par romântico com o personagem Cléber, interpretado por Gabriel Santana



“Parecia muito distante, mas eu sempre lutei e me esforcei em tudo o que eu fiz. Mesmo com as dificuldades de ser atriz, já estava escrito. Então, quando é pra ser, acontece. Clichê a frase, mas é uma realidade! Sou muito feliz e grata por tudo o que estou vivendo”, disse a artista.

“A vida dela nada mais é do que um grande conto de fadas atrapalhado”, disse a atriz sobre Arminda (Fotos: João Miguel Junior/Globo e Fábio Rocha/ Globo)



A jovem interpretou Anjinha e contou que o primeiro teste que ela fez para a personagem foi contando uma teoria da conspiração sobre o Michael Jackson estar vivo. “Foi o teste mais estranho que eles já viram, mas deu certo”. Fã do rei do pop, Caroline disse que cresceu sonhando em participar de um clipe do músico. “Ele é minha inspiração. Eu gosto de uma frase que ele fala: ‘você pode ser o que quiser, mas seja o melhor naquilo, faça de coração’, e é verdade”.

A atriz contou que acredita que as pessoas podem fazer o que quiserem, basta fazerem de coração, assim como dizia o astro Michael Jackson



Sobre a nova personagem, Caroline já adianta que é totalmente o oposto de Anjinha, mas levemente parecidas em alguns aspectos. “As duas vivem da forma mais intensa possível. Acredito que muita gente vai se identificar com a Arminda, assim como foi com a Anjinha”, disse. Ela contou que Arminda é divertida, dramática e totalmente coração.

“Eu já sou ansiosa de nascença, mas quando é meu trabalho, eu fico muito mais, ainda mais quando falamos de um papel muito grande. É difícil. Então, eu realmente estou doida pra ver o que o público vai achar”, concluiu. Arminda fará par romântica com Inácio, interpretado por Ricky Tavares.