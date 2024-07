Primeiro jogo da NFL no Brasil tem patrocínio da Budweiser

Budweiser, parceira global da National Football League (NFL) americana, foi nomeada patrocinadora oficial do primeiro jogo da NFL em São Paulo. O confronto, que colocará frente a frente os times Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, acontecerá na Neo Química Arena no dia 6 de setembro. Para celebrar este marco histórico, a Budweiser lançará uma garrafa colecionável de alumínio de 350ml com design único, inspirada na emocionante partida.

Budweiser lança garrafa de alumínio exclusiva para marcar o histórico confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers em São Paulo

“Assim como o futebol americano, a Budweiser é um ícone americano e estará junto com os brasileiros para comemorar o jogo da NFL em São Paulo em 2024,” disse Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser. “Estamos entusiasmados em oferecer uma garrafa única para os fãs celebrarem este momento histórico e guardarem como lembrança — levando para casa um item cobiçado por colecionadores e entusiastas do futebol americano.”

Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser

A escolha de São Paulo como sede para um jogo da temporada regular da NFL faz parte da estratégia da liga de expandir o futebol americano pelo mundo. A Budweiser, reconhecida globalmente por sua associação com os momentos mais icônicos da NFL, reafirma seu compromisso com os fãs ao patrocinar o jogo de estreia da NFL na América do Sul.

Historicamente, a Budweiser tem proporcionado momentos memoráveis para seus consumidores apaixonados por esportes — incluindo os fãs no Brasil. Este ano, com o primeiro jogo da liga no país, a Bud promete ainda mais surpresas notáveis para os fãs da NFL. As novas garrafas colecionáveis de Budweiser serão disponibilizadas ao público em breve, além de serem comercializadas no evento, em setembro.

Além de celebrar a chegada da NFL ao Brasil, a Budweiser pretende criar um vínculo duradouro com os fãs brasileiros, oferecendo produtos exclusivos e experiências únicas. A garrafa de alumínio colecionável, que será lançada como parte da parceria, representa um símbolo desse compromisso e da celebração do esporte.

A presença da NFL em São Paulo e a participação ativa da Budweiser neste evento reforçam a importância do mercado brasileiro para o futebol americano e para marcas globais. Os fãs podem esperar um evento memorável, tanto dentro quanto fora do campo, com a promessa de muitas emoções e surpresas preparadas pela Budweiser e pela NFL.

A garrafa colecionável será uma peça rara, desejada por colecionadores e fãs, representando a união do esporte e da cultura pop em um único item. A Budweiser e a NFL, juntas, estão prontas para fazer história no Brasil, trazendo o melhor do futebol americano para os torcedores brasileiros e celebrando esta conquista com um toque especial.