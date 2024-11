Primeiro condomínio vertical de Goiânia com quadra de beach tennis no rooftop promete inovar o mercado imobiliário

A capital goiana vai ganhar um novo empreendimento que promete se destacar no mercado imobiliário. O Biografia, um condomínio vertical de 29 andares, será o primeiro em Goiânia a contar com uma quadra de beach tennis no rooftop. Localizado no bairro Vila Rosa, na região sudoeste da cidade, o projeto é uma parceria entre a Joule Participações, Legado Inteligência Imobiliária e o Grupo Engeseg.

Único condomínio com quadra de beach tennis no rooftop

Com unidades que variam de 65,22 m² a 199,34 m² e opções de dois a três quartos, o Biografia oferece diferentes tipos de apartamentos, incluindo os chamados “casas garden”, que possuem varandas ao ar livre com piscina privativa. O condomínio está situado a apenas três minutos do Buriti Shopping, em uma área com fácil acesso à Avenida Rio Verde, que conta com ciclovias e opções de lazer ao ar livre.

Além da localização privilegiada, o principal atrativo do Biografia é o Rooftop Beach Club, que incluirá a quadra de beach tennis, sendo o único a oferecer o espaço na cidade. O rooftop também terá uma piscina de borda infinita, salão de festas, espaço gourmet, brinquedoteca e sauna, oferecendo opções de lazer e descanso para os moradores.

Parque Cascavel, perto do condomínio, oferece área verde para lazer

O condomínio também contará com uma série de facilidades para os residentes, como uma academia bem equipada, um espaço de co-working para quem precisa de um local tranquilo para trabalhar, e um pub game para socialização. Para quem busca praticidade, o empreendimento incluirá um bicicletário e um market autônomo, com serviços que visam facilitar o dia a dia dos moradores.

Com um projeto voltado para quem busca mais qualidade de vida e conforto, o Biografia promete ser um marco para o mercado imobiliário de Goiânia, unindo modernidade, estilo de vida saudável e conveniência urbana.