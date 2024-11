Primeira-ministra da Itália brilha no G20 de turquesa, a cor que promete dominar o verão

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, chamou atenção no G20, realizado no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18/11), ao desfilar com um look impecável na cor turquesa. A tonalidade, que já desponta como a queridinha do verão, fez a mandatária italiana brilhar, recebendo elogios por sua escolha de estilo. Meloni complementou o visual com um anel na mesma cor, evidenciando o protagonismo da tendência tanto na moda quanto nos acessórios.

A estilista e designer de joias Majo Caminha explica o motivo do turquesa ser um clássico que nunca sai de moda, especialmente nas estações mais quentes. “Turquesa sempre foi uma tendência no verão. A cor brilha com o sol, ilumina e lembra o mar. É lindo”, comenta a especialista paulista.

Giorgia Meloni | Turquesa, a cor que ilumina o verão, combina moda, energia e sofisticação.

Além de estar associada ao clima ensolarado, a cor também carrega um ar de modernidade que conquista gerações mais jovens. “A turquesa é coisa de gente nova. Então, você coloca e ilumina a sua pele, chama a atenção, por isso sempre indico. Esse estilo de azul é uma cor alegre, que deixa você mais bonita”, completa Majo.

Outro ponto que torna o turquesa indispensável para a estação é sua capacidade de realçar o bronzeado e complementar diferentes tons de pele. “Turquesa é muito usada no verão porque ela combina muito com bronzeado e fica muito bem com quem é loira, morena também, mas loira eu acho que cai ainda melhor. Essa cor na joia é o que vai combinar sempre com seu estilo no verão”, indica a designer.

A estilista e designer de joias Majo Caminha

Mas o encanto da turquesa não se limita à moda. A cor também tem um lado místico, segundo Majo, que destaca seus benefícios emocionais. “Transmite uma vontade de viver e contribui para um dia a dia mais prazeroso”. Seja no guarda-roupa ou em joias, o turquesa promete iluminar os dias de verão com estilo e boas energias.