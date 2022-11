Primeira edição do Rio Fashion Trends celebra a moda carioca em Copacabana

Mostra realizada no Hotel Fairmont Rio de Janeiro, hoje (29) e amanhã (30), apresenta peças icônicas que se tornaram atemporais. O evento ainda terá master classes com grandes nomes do mercado fashion

Uma cidade que é referência para o Brasil e o mundo com suas paisagens e atrações turísticas, o Rio de Janeiro também é conhecido como um ícone fashion. Para celebrar suas tendências que se tornaram atemporais, o Hotel Fairmont Rio de Janeiro, em Copacabana, recebe a primeira edição do Rio Fashion Trends.

Sharon Azulay

O evento, realizado pelas revistas ELA e Vogue Brasil, estreia com talks nos dias 29 e 30 de novembro, além de uma mostra com peças de moda carioca que vai até dia 9 de dezembro.

Rio Fashion Trends tem sua primeira edição na cidade do Rio de Janeiro

Michal Nagy, diretor comercial do hotel, festeja a estreia do evento. “O Fairmont Rio vem se destacando como sede de eventos pioneiros na cidade do Rio. É uma honra participarmos ativamente deste projeto inovador das revistas que enaltecem a cena carioca”, comenta Nagy.

Moda para se inspirar

As master classes, que acontecem nesta terça (29) e quarta (30), são abertas ao público e terão os nomes consagrados do mercado, como Oskar Metsavaht, Lenny Niemeryer, Sharon Azulay entre outros. Na programação, cases das marcas tradicionais e irreverentes como Osklen, Via Mia, Granado, Blueman, Lenny Niemeyer, Farm, Reserva e Animale. As inscrições podem ser feitas através deste link.

Oskar Metsavaht

Moda que é tendência mundo afora

Localizada no sexto andar do hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, o público é convidado a visitar uma exposição aberta que revisita os ícones da moda que fizeram história no guarda-roupa do carioca. A mostra, que ficará exposta ao público até 9 de dezembro, tem curadoria dos estilistas Thomaz Azulay e Patrick Doering, atuais queridinhos da beachwear carioca.

Evento é realizado no Hotel Fairmont Rio de Janeiro

Programação:

DIA 29/11:

13h: Abertura do evento;

14h às 14h45: Case Osklen. Convidado: Oskar Metsavaht, fundador da Osklen e do Instituto-E;

15h às 15h45: Case Via Mia: expansão de franquias. Convidado: Roger Sabbag, CEO da Via Mia;

16h15-17h: Case Granado: como reinventar e ressignificar uma marca centenária e transformá-la em desejo mundial. Convidada: Sissi Freeman, diretora de MKT & Vendas da Granado;

17h15 às 18h: Case Beachwear, com Blueman e Lenny Niemeyer. Do Rio para o mundo: como adaptar o beachwear nacional para diferentes corpos e culturas. Convidadas: Sharon Azulay, diretora da BlueMan, e Lenny Niemeyer, fundadora da Lenny.

DIA 30/11:

14h às 14h45: Case Farm: assets fundamentais para se internacionalizar sem perder a essência carioca. Convidado: Marcello Bastos, cofundador da Farm;

15h às 15h45: Case Reserva. Convidado: Pedro Cardoso, CMO digital e inovação da Reserva;

16h15 às 17h: Case Animale: a moda como agente de transformação. Convidada: Isabel Del Priore, CEO da Animale;

17h15 às 18h: Case Talentos Emergentes: com The Paradise e Handred. Nem micro nem macro, como trabalhar escala de maneira efetiva para o negócio. Convidados: Thomaz Azulay e Patrick Doering, fundadores da The Paradise, e André Namitala, fundador, estilista e CEO da Handred.