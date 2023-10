Primeira Edição do Programmatic Day Reúne Líderes de Marketing em São Paulo

Executivos de grandes empresas se unem para discutir mídia programática no Programmatic Day

No dia 17 de outubro de 2023, em São Paulo, aconteceu o evento pioneiro que sacudiu o mercado publicitário brasileiro. Mesmo com condições climáticas desafiadoras, 84 participantes, incluindo CMOs, diretores e gerentes de marketing de empresas renomadas, se reuniram no WTC Business Club na Zona Sul da cidade para discutir um tema que tem causado uma revolução no setor: mídia programática.

Executivos do setor se encontram no WTC Business Club para debater tendências e estratégias

O Programmatic Day, organizado pela ADSPLAY, a maior operação de mídia programática do país, foi uma oportunidade para os principais players da mídia programática no Brasil debaterem temas estratégicos. Os participantes tiveram a chance de aprimorar seus conhecimentos com palestrantes especializados e casos de sucesso inspiradores no mundo da mídia programática.

O evento começou com uma apresentação de Bruno Oliveira, CMO da ADSPLAY

O evento começou com uma apresentação de Bruno Oliveira, CMO da ADSPLAY, e Thiago Gusmão, diretor de desenvolvimento de negócios Brasil da Retargetly, que abordaram o tema “Métricas de Sucesso e Dados: a Fórmula para Alavancar seus Resultados”. Eles destacaram a importância de utilizar dados de terceiros em campanhas de mídia programática e encorajaram as empresas a testar e inovar.

Eduardo Sani, CEO da ADSPLAY

Vincent Meyer, global head of data and partnerships da Taboola, apresentou o potencial do formato Native Ad na mídia programática, destacando a capacidade de criar experiências integradas para os usuários. O evento encerrou com um momento de perguntas e respostas, permitindo que os participantes esclarecessem dúvidas e validassem hipóteses junto aos debatedores.

Júlia Greghi, gerente de marketing da ADSPLAY

Além disso, o Programmatic Day premiou as estratégias mais inovadoras de mídia programática nas categorias Criatividade, Tecnologia, Inovação e Performance.

A importância desse evento para o mercado é inegável. Eduardo Sani, CEO da ADSPLAY, enfatizou a necessidade de educar o mercado sobre a mídia programática. Thiago Gusmão, da Retargetly, destacou a importância de trazer mais clareza para a indústria. Ana Angélica Mariano, da Navegg, ressaltou a necessidade de esclarecer temas específicos da mídia programática. Vincent Meyer, da Taboola, elogiou a iniciativa de compartilhar boas práticas.

Júlia Greghi, gerente de marketing da ADSPLAY, expressou a importância de levar informações sobre mídia programática para o cliente final. Bruno Oliveira, CMO da ADSPLAY, concluiu que o evento foi um marco e que a próxima edição já está sendo planejada.

O Programmatic Day, como o primeiro evento focado exclusivamente na mídia programática no Brasil, lançou luz sobre uma área que frequentemente é nebulosa para muitas empresas. Com uma visão de educação e inovação, esse evento promete fortalecer o mercado publicitário e revolucionar a forma como as marcas se conectam com seus consumidores por meio da mídia programática.

Crédito Fotos: José Henrique Vieira – ADSPLAY – Divulgação