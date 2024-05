Prime Video estreia ‘Toda Família Tem’ com Tia Má em Julho

A partir do dia 12 de julho, os assinantes do Prime Video poderão conferir a primeira temporada de “Toda Família Tem”, uma série de comédia Original Amazon que promete trazer muito humor e reflexão sobre a vida das famílias brasileiras. Estrelada por Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, a série conta com um elenco de peso e direção de Cris D’Amato e Yasmin Thayná.

A série acompanha a vida de Pê (Pedro Ottoni), um jovem de 19 anos que, após uma reviravolta em sua rotina, precisa retornar com sua família para a casa da avó no Rio de Janeiro. Lá, ele enfrenta as confusões típicas da Família Silva enquanto lida com suas próprias questões pessoais. A comédia não só diverte, mas também traz à tona importantes reflexões sobre convivência e aceitação, segundo Maíra Azevedo, que interpreta Deise na série.

Além de Pedro Ottoni e Maíra Azevedo, o elenco conta com nomes renomados como Solange Couto, Érico Brás, Gabriela Dias, Duda Pimenta, Sérgio Loroza, e muitos outros. A série foi criada por Mariana Veil, Jonathan Haagensen e Pedro Ottoni, que também são os produtores executivos. O roteiro é assinado por Renata di Carmo, Pedro Ottoni, Guilherme Temponi, Maria Shu, Junior Figueiredo e Vinnicius Morais.

Maíra Azevedo, a Tia Má, tem se destacado no cenário televisivo e de streaming, acumulando uma carreira promissora e uma legião de fãs nas redes sociais. Conhecida por seu papel no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, Maíra tem usado sua plataforma para amplificar vozes e promover representatividade na mídia brasileira. Além de “Toda Família Tem”, a artista participou recentemente de várias outras produções, incluindo “Humor Negro”, “Dra Darci”, “Rensga Hits!”, “O Dia em que a Minha Vida Mudou”, e “As Aventuras de Amí”.

Para os fãs de comédia e boas histórias sobre o cotidiano familiar, “Toda Família Tem” é uma estreia imperdível. Prepare-se para rir e se emocionar com as peripécias da Família Silva, em uma série que promete ser um sucesso no catálogo do Prime Video.