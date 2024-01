Preta Gil embala o verão com ‘Na Batucada’: Uma Onda de Boas Vibrações

De Volta ao Sol: Novo EP da Artista Celebra o Retorno aos Palcos

O verão ganhou um novo ritmo com o lançamento de “Na Batucada”, segunda faixa do EP “De Volta ao Sol” de Preta Gil. A canção, que marca a colaboração da artista com o talentoso cantor Thiago Pantaleão, transmite boas vibrações, tranquilidade e alegria, refletindo o atual momento de vida da cantora.

A parceria entre Preta Gil e Thiago Pantaleão se revelou um casamento perfeito de talentos, conforme destacou a própria artista: “O Thiago é uma das novas vozes da nossa música brasileira, um artista talentosíssimo! Foi uma parceria que casou, deu muito certo e isso é muito perceptível na canção.”

A mensagem de “Na Batucada” gira em torno de temas como libertação e amor próprio, refletindo a busca por estruturar elementos essenciais na vida cotidiana. Thiago Pantaleão expressou sua satisfação em participar do projeto, descrevendo-o como um “livro em forma de música” que convida o ouvinte a refletir, curtir, dançar e se divertir.

A criação da canção envolveu um time de amigos, incluindo Pablo Bispo, Ruxell, Gondim, Lukinhas e Bruno Costa, que contribuíram para a letra cheia de amor e energia positiva.

A primeira performance ao vivo de “Na Batucada” está marcada para o Bloco da Preta, na Rio Arena, em 04 de fevereiro. O evento promete ser um momento inesquecível, reunindo a energia contagiante do público e o retorno triunfante de Preta Gil aos palcos, consolidando o sucesso do EP “De Volta ao Sol”.