Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino

A cantora foi internada após sentir dores abdominais e recebeu o diagnostico no hospital.

Preta Gil usou suas redes sociais na última terça-feira (10) para comunicar aos seus seguidores o seu diagnóstico, um adenocarcinoma na porção final do intestino. A cantora de 48 anos estava internada há seis dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticada.

Ainda na nota publicada nas redes sociais da artista, ela informou que vai começar o tratamento na próxima segunda-feira e disse que conta com a energia de todos para seguir tranquila e confiante.

“Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante.”

A cantora foi internada após sentir dores abdominais. Créditos: Instagram

Fãs e amigos da cantora escreveram mensagens de apoio e acolhimento nos comentários da publicação.” Vai ficar bem em nome de Jesus te amo”, comentou Tata Werneck. “Já deu certo, te amo muito muito muito muito”, escreveu Ludmilla. “Minha amiga tão amada estamos com vc. Vai dar tudo certo”, disse Sabrina Sato.