Preta Gil brilha no Carnaval com show memorável no Rio Arena

Cantora surpreende fãs com apresentação emocionante e participações especiais

No último domingo (4), Preta Gil, ícone da música brasileira, fez um retorno triunfal ao Carnaval com uma edição inovadora do Bloco da Preta. Diferente dos anos anteriores, o espetáculo aconteceu no palco 360º da Rio Arena, proporcionando uma experiência única para os fãs.

Acompanhada por uma banda de 15 percussionistas e um balé com 10 dançarinos, Preta Gil presenteou o público com um espetáculo emocionante, que contou com participações especiais de renomados artistas como Pabllo Vittar, Xamã, Thiago Pantaleão, Mc Carol, Gilsons, Rogério Flausino e Karinah.

Os telões de led exibiram imagens vibrantes do Carnaval de rua, capturando a essência e energia marcante do Bloco da Preta. A cantora, visivelmente emocionada, expressou sua gratidão após lutar contra o câncer e realizar mais um Bloco da Preta.

Em um gesto solidário, o Bloco da Preta arrecadou alimentos em prol da RIOinclui, uma associação filantrópica que assiste pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Cerca de 20 membros da RIOinclui foram convidados a prestigiar o evento.

Coincidindo com o Dia Mundial de Combate ao Câncer em 04 de fevereiro, Preta Gil ofereceu convites ao Instituto Nacional de Câncer (INCA) e à ONG Amigas do Peito, destacando seu compromisso com causas sociais.

Além do sucesso no Carnaval, a artista lançou recentemente o EP “De Volta ao Sol”, representando seu momento de vida leve e de recomeço. O 1º single, homônimo ao projeto, encantou o público com uma mensagem positiva e a participação especial de Ruxell nos vocais. O EP ainda conta com as músicas ‘Na Batucada’ e ‘Axé Disco’.

Preta Gil, com sua presença marcante e talento inquestionável, continua a encantar o público brasileiro, não apenas como uma grande artista, mas também como uma figura engajada em causas sociais e portadora de uma mensagem de superação e celebração da vida.

Todas as fotos feitas por Julia Bandeira