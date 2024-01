Preta Gil anuncia seu retorno triunfante com o EP ‘De Volta ao Sol

Lançamento do aguardado projeto musical marca o retorno da cantora aos palcos e promete agitar o Carnaval

No calor do verão e com o coração pulsando Carnaval, Preta Gil brilha novamente nos holofotes musicais com o anúncio de seu mais recente projeto, o EP “De Volta ao Sol”. Após mais de dois anos de espera, a cantora está pronta para encantar seus fãs com uma melodia vibrante e envolvente, trazendo à tona o tão aguardado single homônimo em parceria com o renomado DJ e produtor, Ruxell.

A canção, escrita pela dupla em colaboração com o produtor Pablo Bispo, promete ser um verdadeiro hino de superação, transmitindo a mensagem de dar a volta por cima e celebrar a vida. “A música sempre foi uma ferramenta para transmitir alegria na minha vida. Estou muito feliz de retornar trazendo esse projeto. ‘De Volta ao Sol’ é uma canção para celebrar o verão, a vida e a minha volta ao Carnaval!”, comemora Preta.

O single, marcado para lançamento em 19 de janeiro, já antecipa o clima festivo que tomará conta do Bloco da Preta, evento que marcará o retorno triunfal da artista aos palcos. A RioArena, no Rio de Janeiro, será o palco desse espetáculo imperdível em 4 de fevereiro, com participações especiais já confirmadas de Pabllo Vittar e Gilsons, prometendo agitar o público com um repertório envolvente e cheio de energia.

Os fãs podem esperar por mais surpresas, já que outros nomes serão anunciados em breve para compor a lista de participações especiais no evento. Com “De Volta ao Sol”, Preta Gil se prepara para iluminar o verão e marcar sua presença inesquecível no cenário musical brasileiro. O retorno da cantora promete ser um verdadeiro espetáculo de alegria, música e celebração.