Preta Gil anuncia retorno triunfal aos palcos com bloco da preta e participação da Banda Gilsons

RioArena será palco do aguardado evento com o tema ‘De volta ao sol’ e presença de Pabllo Vittar

No aguardado retorno aos palcos, a renomada cantora e empresária Preta Gil anunciou, nesta segunda-feira (15), detalhes emocionantes sobre o Bloco da Preta, marcado para o dia 04 de fevereiro na RioArena, Rio de Janeiro. Sob o tema ‘De volta ao sol’, o evento ganhará um formato inovador, com apresentações ocorrendo em palco, prometendo uma experiência única para os espectadores.

A grande surpresa revelada foi a participação especial da banda Gilsons, que promete adicionar um toque especial à festa. Além disso, a diva pop Pabllo Vittar está confirmada como convidada especial, elevando ainda mais as expectativas dos fãs.

Os ingressos para o Bloco da Preta já estão disponíveis no site da Ticket360, com valores que variam entre R$ 80 (meia) e R$ 350 (inteira). A abertura dos portões está programada para as 15h, enquanto o primeiro espetáculo está previsto para começar às 17h. A cantora também promete revelar outros convidados especiais em breve, mantendo o suspense e a expectativa em alta.

Com essa promessa de um retorno triunfal aos palcos, o Bloco da Preta se firma como um dos eventos mais aguardados do ano, proporcionando aos fãs não apenas um show, mas uma experiência memorável repleta de surpresas e emoções.

Bloco da Preta

04 de fevereiroIngressos:

Pista Cura – R$200,00

Arquibancada Nível 1 – R$160,00

Camarote – R$350,00

Arquibancada Nível 3 – R$80,00

*Referente à entrada inteira

Vendas: aqui