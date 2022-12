Prestes a completar 16 anos de carreira, Felipe Zapa relembra momentos marcantes e revela planos para 2023

O apresentador, cantor, empreendedor e influenciador digital recorda marcos da sua trajetória desde entrevistas com vários famosos até cantar com seu ídolo Pierre Bouvier



O ano de 2023 promete muitas emoções para os fãs do apresentador, influenciador digital, cantor e empreendedor Felipe Zapa. Afinal, em março do próximo ano, o youtuber que comanda a série queridinha “Zapa na Disney” e o projeto mais recente “ZapaCast” completará 16 anos de uma carreira versátil e bem sucedida.

Entre tantas conquistas, não podemos deixar de relembrar a edição de 2015 do Prêmio Jovem Brasileiro, onde Felipe Zapa foi vencedor na categoria “Revelação da TV”. O Prêmio Jovem Brasileiro é uma premiação brasileira criada em 2002 para homenagear os jovens que estão em destaque na música, televisão, cinema, esportes, meio ambiente e internet brasileira.

Outro momento inesquecível e talvez o mais emocionante da carreira de Felipe Zapa aconteceu durante a pandemia. Fã da banda Simple Plan, Felipe teve a oportunidade de cantar ao lado do seu ídolo, o vocalista Pierre Bouvier. Juntos, os dois cantaram “Perfect” – um dos maiores hits da banda que fez muito sucesso dos anos 2000.

Além do dueto, Pierre ainda elogiou a música “Dating You” de Zapa. “Felipe, obrigado por ser um fã e eu queria dizer parabéns por sua nova música, que foi lançada chamada ‘Dating You’. Eu te desejo tudo de melhor e todo sucesso do mundo, e mais uma vez obrigado por ser fã da banda”, declarou. Felipe Zapa conta que se emocionou bastante com o reconhecimento do seu ídolo. “Eu quase chorei”, confessa.

Como tudo começou?

Que Felipe Zapa é um fenômeno dessa geração e surpreende com seus multitalentos, já sabemos. Mas como essa carreira, que já vai completar 16 anos, começou? A vida profissional de Felipe começou bem cedo, ainda aos 14 anos, quando criou o programa amador, onde filmava festas de 15 anos de amigas da escola e as divulgava na internet. Com o sucesso do empreendimento, iniciou também a cobertura de shows e eventos, quando então ficou mais conhecido.

Entre 2008 e 2009, o programa “Zapa” se expandiu e foi para a Rádio Zone, uma web rádio de alcance nacional, além de ter sido apresentador do programa “Universo Teen” na televisão, gravado no intervalo das escolas, com entrevistas e pautas jovens.

2023: um ano de muitos projetos

Em 2023, Felipe Zapa pretende focar 100% no novo projeto, o ZapaCast, e dar continuidade à sétima temporada de “Zapa na Disney”. “No ano que vem, vou focar bastante no podcast, no canal, porque esse é só o começo e todo começo é um pouquinho mais devagar. Além disso, vêm outras temporadas do ‘Zapa na Disney’, que a gente vai gravar em Orlando, então vai vir muita coisa legal ano que vem”, vibra.