Presidente executivo do grupo Dreamers, Rodolfo Medina é destaque na edição Congonhas da revista 29 Horas

O empresário Rodolfo Medina é um dos rostos por trás do sucesso do Rock in Rio, o maior festival de música que acontece este mês no país. Carioca de 46 anos, Rodolfo começou sua vivência no mercado publicitário dentro de casa. De tanto acompanhar as experiências profissionais do pai, Roberto Medina, passou a se interessar pela carreira.

Em entrevista exclusiva para a Revista 29 Horas, Rodolfo, que é presidente executivo do Grupo Dreamers, maior grupo independente de comunicação e entretenimento do país e detentor de 18 empresas, entre elas Rock in Rio, Artplan e Dream Factory, conta um pouco mais de sua experiência profissional e outros planos.

Atualmente, à frente de inovações no Rock in Rio, ele exalta, a disrupção da edição de 2022, que deve marcar o público não apenas que estará presente nas plateias, mas também quem vai acompanhar digitalmente. “Haverá ativações no metaverso, transmissões dos nossos parceiros de mídia e coberturas especiais das experiências, que serão feitas pelo TikTok”.

O empresário ainda promete: “temos a oportunidade e o compromisso de não deixar a pandemia passar em vão. Temos o Rock in Rio do reencontro, das pessoas celebrando a vida e da união. Esse período de isolamento, inclusive, nos ofereceu a possibilidade de uma nova audiência, que não era capaz ou disposta a consumir conteúdo digital antigamente. Teremos a possibilidade de atingir muito mais pessoas que estão dispostas a absorver o conteúdo do festival de forma real time”, conclui.

