Presidente da Ultrafarma, Sidney Oliveira, inicia 2023 com visita ao Papa Francisco, no Vaticano

Empresário recebeu a benção do pontífice, com quem já esteve em outras oportunidades

O fundador e presidente da Ultrafarma, Sidney Oliveira, iniciou o ano em mais uma viagem muito especial e cheia de fé. O empresário, juntamente com o seminarista da Diocese de Registro/SP, Rubens da Cruz, e do Padre Vinicius Teodoro Vilela, de Santa Isabel/SP, foram recebidos pelo Santo Papa Francisco no Vaticano, em audiência na Sala Paulo VI, sede da Igreja Católica.

“O Papa nos deu a benção, confesso que fiquei bastante emocionado com o reencontro”, afirma o empresário

“O Papa nos deu a benção, confesso que fiquei bastante emocionado com o reencontro. Me sinto renovado e abençoado por Deus, com Jesus em meu coração, para iniciar esse novo ciclo. Mais um momento que guardarei para o resto de minha vida, agradeço imensamente por essa oportunidade”, declara Sidney.

No encontro sagrado e de muita emoção, o empresário mostrou ao pontífice a carta que recebeu do Papa na primeira vez que se encontraram em suas visitas anteriores

No encontro sagrado e de muita emoção, o empresário mostrou ao pontífice a carta que recebeu do Papa na primeira vez que se encontraram em suas visitas anteriores. Sidney Oliveira vive uma doutrina católica em seu dia a dia e é conhecido também por apoiar a evangelização das famílias brasileiras.