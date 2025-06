Prepare-se para uma noite memorável com Ode a Santo Antônio no Museu Sacro Franciscano!

Quando o assunto é amor, a figura católica de Santo Antônio é sempre lembrada. Em comemoração ao seu dia, haverá um encontro raro entre música de concerto, devoção e pensamento poético, a partir das 18h, na cidade do Rio de Janeiro. A Confraria Nota Azul apresenta a “Ode a Santo Antônio – Canções de Amor”, uma edição especial dos Sarau Clássicos Cariocas, no emblemático Museu Sacro Franciscano, no Morro de Santo Antônio, localizado no Largo da Carioca. A soprano Loren Vandal, nome consagrado da cena lírica brasileira e integrante do corpo coral do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, protagoniza o recital com acompanhamento ao piano de Rafael Miranda.

Museu Sacro Franciscano será palco do recital “Ode a Santo Antônio – Canções de Amor”, uma edição especial dos Sarau Clássicos Cariocas, apresentado pela Confraria Nota Azul.

O repertório passeia entre o sagrado e o profano, entre o canto amoroso e a mística do silêncio. A programação começa com recepção e visita ao museu, seguida de recital na nave da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, às 19h. O evento se encerra às 20h, com vinho de honra, com confraternização no Pátio do Jardim de Santa Clara.

Este concerto é mais que uma homenagem ao santo mais celebrado do Brasil, é uma convocação à reflexão sobre o amor, o tempo e a cidade. O evento propõe um diálogo entre mitologia, arte e espiritualidade. A Confraria Nota Azul, reconhecida por sua atuação eclética e ecumênica, reúne em suas ações experiências de arte pública e elaboração simbólica profunda.

Entre o sagrado e o profano, Loren Vandal promete emocionar o público com canções que homenageiam Santo Antônio e o poder do amor atemporal.

Santo Antônio, o taumaturgo de Lisboa, é lembrado aqui não apenas pelos milagres amorosos, mas também por seu dom da ubiquidade (estar em dois lugares ao mesmo tempo). Em tempos de urgência afetiva, a proposta é redescobrir esse dom pela via do amor, que segue resistindo ao tempo.

A curadoria é assinada por Cyane Tinoco, Rômulo Pizzolante e Marcelo Esteves, com produção da AMCEP – Associação Musical e Cultural Educacional pela Arte. Um evento que oferece ao público não só um mergulho sonoro, mas uma vivência estética e espiritual em plena região central da cidade — um respiro, um chamado, uma celebração de nossa melhor humanidade. Por amor.

Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla

Mais informações: www.confrarianotaazul.com