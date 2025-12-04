Prêmio Parceiro Besouro 2025 valoriza educadores do empreendedorismo social

Metodologia By Necessity transforma periferias com parceiros premiados em 5 estados

O Prêmio Parceiro Besouro 2025, iniciativa do Grupo Besouro de Fomento Social e Pesquisa, reconhece instituições e lideranças que, por meio da educação empreendedora, promovem transformações reais e ampliam o impacto social por todo o Brasil. A metodologia By Necessity, reconhecida internacionalmente, já capacitou milhares de empreendedores em 29 países, fornecendo uma abordagem estruturada e acessível que possibilita a geração imediata de renda para populações em situação de vulnerabilidade.

Com uma atuação ampla junto a empresas, governos, órgãos públicos e organizações do terceiro setor, o Grupo Besouro viabiliza a disseminação dessa metodologia a territórios historicamente marginalizados, contribuindo para o fortalecimento da inclusão social e o empoderamento econômico local. Nesta primeira edição do prêmio, foram reconhecidos parceiros dos estados da Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, em categorias que valorizam compromisso, diversidade do público beneficiado, engajamento e apoio contínuo.

As organizações e lideranças premiadas representam a força de um novo protagonismo nas periferias brasileiras, onde o conhecimento técnico se alia à experiência cotidiana para criar oportunidades concretas de desenvolvimento. A Rede Cidadã, em São Paulo, o Instituto Ronald McDonald no Rio Grande do Sul e o Centro de Formação e Integração Social no Pará são exemplos claros de entidades que, com uma ação coordenada e comprometida, geram impacto positivo e transformador.

Vinicius Mendes Lima, fundador e presidente do Grupo Besouro, destaca que “a parceria próxima com organizações que compreendem profundamente as realidades locais é o que torna possível levar oportunidades a quem mais precisa, abrindo portas para um futuro melhor.”

Prêmio Parceiro Besouro 2025

A metodologia By Necessity, estruturada em dez passos aplicados em linguagem simples, oferece um roteiro prático para que empreendedores possam superar os desafios do mercado, desde o planejamento financeiro detalhado até estratégias efetivas de marketing. Com esse suporte, muitos projetos têm saído do papel e avançado para resultados concretos que elevam a qualidade de vida e promovem o desenvolvimento sustentável das comunidades envolvidas.

O Prêmio Parceiro Besouro não é apenas uma homenagem, mas um reconhecimento estratégico e inspirador para todos que acreditam na educação empreendedora como um motor essencial de transformação social e econômica. Ao valorizar os esforços de seus parceiros, o Grupo Besouro reforça a importância da cooperação, do conhecimento compartilhado e da mobilização coletiva para transformar realidades e construir um Brasil mais justo e inclusivo.

Confira os vencedores do Prêmio Besouro 2025 na íntegra:

São Paulo

• Rede Cidadã

• CAMP Oeste

• APOLGBT

Rio de Janeiro

• Mobilizadora Andrea Martins

• Mobilizadora Fabiana Gomes

• Assistência a Mulheres e Amigos da Água Branca (AMAAB)

Rio Grande do Sul

• Integrar Assessoria em Recursos Humanos

• Instituto Ronald McDonald – Movimento Vem Vida

• EMEF Mário Quintana

Pará

• CFIS – Centro de Formação e Integração Social

• Instituto JL

• Conjove – Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará

Bahia

• Terreiro Omi Titun

• Terreiro Ilê Asé Aiyé Osun Karé

• Associação de Mulheres com Fibromialgia de Vitória da Conquista



